Панарин получил травму на тренировке, пишут СМИ

Панарину 33 года. Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 очков (37 голов и 52 передачи) в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого «Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф. Ранее Панарин выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего на его счету 870 (302+568) очков в 752 матчах НХЛ.