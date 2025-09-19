Ричмонд
Панарин получил травму на тренировке, пишут СМИ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин получил травму нижней части тела на тренировке.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела на тренировке, сообщает в соцсети Х журналистка New York Post Молли Уокер.

«Рейнджерс» стартуют в новом сезоне НХЛ в ночь на 9 октября по московскому времени матчем с «Питтсбург Пингвинз».

Панарину 33 года. Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 очков (37 голов и 52 передачи) в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого «Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф. Ранее Панарин выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего на его счету 870 (302+568) очков в 752 матчах НХЛ.