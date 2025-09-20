39-летний Евгений Малкин: однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет

«Если это мой последний год в лиге, то я провёл здесь два десятка лет. Это уже неплохо. Я был рад быть “Пингвином” и выиграть три Кубка Стэнли. Хочу показывать свой лучший результат. Я однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет. Если это мой последний сезон здесь, хочу показать всё, что могу. Хочу показать свою лучшую игру», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».
Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 — 67 (27+40) очков в 82 матчах.