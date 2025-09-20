Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
1
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

39-летний Евгений Малкин: однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о предстоящем сезоне-2025/2026 и о своей игре в предыдущих сезонах.

Источник: Getty Images

«Если это мой последний год в лиге, то я провёл здесь два десятка лет. Это уже неплохо. Я был рад быть “Пингвином” и выиграть три Кубка Стэнли. Хочу показывать свой лучший результат. Я однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет. Если это мой последний сезон здесь, хочу показать всё, что могу. Хочу показать свою лучшую игру», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 — 67 (27+40) очков в 82 матчах.