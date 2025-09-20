Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
1
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.85
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
21.09
Трактор
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
21.09
Металлург Мг
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
21.09
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.20
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Матвей Мичков: первая задача — чтобы «Филадельфия» вышла в плей‑офф, а дальше посмотрим

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своих целях на новый сезон НХЛ.

Источник: Getty Images

— Первая задача — чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.

— Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?

— Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, всё придёт. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.

— Как твой английский?

— Лучше. Главное — быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%. Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лёд. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, всё то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, — приводит слова Мичкова пресс-служба клуба в социальной сети Х.