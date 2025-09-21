Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин не вошел в заявку команды на первый предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщается на странице клуба в социальной сети X.
Встреча состоится в Бостоне в ночь на 22 сентября по московскому времени. В четверг стало известно, что Овечкин покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Главный тренер клуба Спенсер Карбери сообщил, что повреждение россиянина носит несерьезный характер, восстановление займет пару дней, а уход с тренировки является мерой предосторожности. При этом, в пятницу и субботу форвард также пропустил занятия.
В среду, 17 сентября, Овечкину исполнилось 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.