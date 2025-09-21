Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

Встреча состоится в Бостоне в ночь на 22 сентября по московскому времени. В четверг стало известно, что Овечкин покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Главный тренер клуба Спенсер Карбери сообщил, что повреждение россиянина носит несерьезный характер, восстановление займет пару дней, а уход с тренировки является мерой предосторожности. При этом, в пятницу и субботу форвард также пропустил занятия.