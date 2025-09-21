Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
1
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.30
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
СКА
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
10.70
П2
1.12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
4
Все коэффициенты
П1
59.00
X
14.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
22.09
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Спартак
5
П1
X
П2

Журналист TSN оценил ход переговоров «Миннесоты» с Кириллом Капризовым

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон высказался о ходе переговоров «Миннесоты Уайлд» с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Источник: Чемпионат.com

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон высказался о ходе переговоров «Миннесоты Уайлд» с российским нападающим Кириллом Капризовым. Ранее хоккеист отклонил предложение клуба о продлении контракта на восемь лет и $ 126 млн.

«Несмотря на весь талант и способность переламывать ход игры, Капризов ценнее для “Миннесоты”, чем для любой другой команды НХЛ. Он — суперзвезда, которой у них не было за все 25 сезонов в НХЛ. Это объясняет, почему они недавно предложили ему продление на восемь лет и $ 16 млн в год, которое было отклонено.

Если «Уайлд» повысят ставку, они будут конкурировать сами с собой. В лиге, где ни один игрок не получает больше Драйзайтля с его $ 14 млн, сложно представить, чтобы кто-то другой заплатил Капризову $ 16 млн за сезон, не говоря уже о $ 18 млн. Больше всего денег он получит от «Миннесоты», и эта сумма уже на столе", — приводит слова Джонстона The Athletic.