Журналист TSN оценил ход переговоров «Миннесоты» с Кириллом Капризовым

«Несмотря на весь талант и способность переламывать ход игры, Капризов ценнее для “Миннесоты”, чем для любой другой команды НХЛ. Он — суперзвезда, которой у них не было за все 25 сезонов в НХЛ. Это объясняет, почему они недавно предложили ему продление на восемь лет и $ 16 млн в год, которое было отклонено.