Двое россиян вошли в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 26-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, сообщается на сайте организации.
В преддверии старта нового сезона аналитики, ведущие эфира и эксперты портала составили список 50 лучших действующих игроков и каждый понедельник публикуют следующую десятку рейтинга.
В топ-30 также вошел партнер Шестеркина по «Рейнджерс» нападающий Артемий Панарин, который расположился на 27-й строчке.
Шестеркину 29 лет. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 61 матче, в которых одержал 27 побед. В среднем за игру он отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,86.
Панарину 33 года. В сезоне-2024/25 россиянин провел 80 матчей в «регулярке». Он стал лидером команды по голам (37), передачам (52) и очкам (89).