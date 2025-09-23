Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,85 млн

Подколзин провел один сезон в составе «Ойлерз», где в регулярном чемпионате набрал 24 (8+16) очка в 82 матчах и еще 10 (3+7) очков в 22 матчах плей-офф, где «Эдмонтон» дошел до финала. Состав «Ойлерз» он пополнил летом 2024 года в результате обмена из «Ванкувер Кэнакс».