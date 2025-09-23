Ричмонд
Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,85 млн

Василий Подколзин подписал новое соглашение с «Эдмонтом» на три года.

Источник: Getty Images

Российский форвард Василий Подколзин подписал новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Срок нового соглашения, которое начнет действовать со следующего сезона, составил три года. 24-летний россиянин будет зарабатывать $2,95 млн в год (сейчас его зарплата составляет $1 млн).

Подколзин провел один сезон в составе «Ойлерз», где в регулярном чемпионате набрал 24 (8+16) очка в 82 матчах и еще 10 (3+7) очков в 22 матчах плей-офф, где «Эдмонтон» дошел до финала. Состав «Ойлерз» он пополнил летом 2024 года в результате обмена из «Ванкувер Кэнакс».

В 2019 году Подколзин был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта под общим 10-м номером. Всего в НХЛ он провел 219 игр, забил 26 голов и отдал 33 результативные передачи.