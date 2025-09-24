Как Капризову получить максимальный контракт? Почему закрыли «лазейку Кучерова»? Главное о новом регламенте НХЛ

Новое Коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков было заключено очень уж быстро. Потенциальный локаут даже не предвещался. Про страйкаут никто не заикался. На самом деле их и не бывало. И если лигу закрывали, то всегда с подачи владельцев клубов. Локаут — это всегда владельцы, это совсем не забастовка, если вы вдруг думали в эту сторону.
Почему так быстро? Все просто. Доходы НХЛ растут как на дрожжах. Билеты на матчи дорожают из года в год. В каких-то городах подорожали на 30 процентов за последние три года, как в Бостоне. В каких-то — аж на 40, как в Лос-Анджелесе. Экономических предпосылок этому полно: деньги дешевели, дешевеют и будут дешеветь. Особенно в моменты пандемий. Мировая экономика работает именно так.
Дошло до того, что эскроу (удерживаемая часть зарплат игроков для покрытия доходов владельцев клубов в случае их неравенства) ушел в минус. И за сезон-2024/25 игроки, по моим данным, получат — пока еще именно получат — 105% собственных зарплат (условный Бобровский получит 10,5 миллиона, а не 10, пусть и отдаст налогами примерно 4,5)! Такого в принципе не бывало и быть не могло. Даже нулевого эскроу еще не бывало. Всегда хоккеистам доставалось в лучшем случае 97% зарплат. В худшем — 80%.
Еще раз, 105 процентов! Что-то на очень богатом. Заработали — чисто на хоккее — на примерно половину миллиарда долларов больше, чем прогнозировалось. Вау!
Это и стало отличным фоном для заключения нового Коллективного соглашения.
Изменений при этом будет много, даже очень много. Вполне возможно, что некоторые из них пойдут во вред экономически. Например, потолок зарплат в плей-офф. Дедлайн обменов, на котором срубали кассу TSN, Sportsnet, ESPN и другие, наверняка станет предельно унылым. Раньше можно было разгуляться — отдать хоть все выборы на драфте за желанного игрока под плей-офф, заставив клуб-партнер по сделке еще и взять на себя до 50% зарплаты этого желанного, а то и задействовать третью сторону, которая возьмет на себя дополнительные обязательства. Теперь это отчасти возможно, но серьезных преференций не дает. Достаточно сказать, что никакого Брэда Маршана «Флорида» не получила бы по новым правилам. И уж тем более не смогла бы сохранить.
Так что же изменилось?
Тот самый потолок зарплат в плей-офф.
Вступает в силу с этого сезона, в отличие от большинства других изменений. Кэпхит (средняя годовая зарплата по контракту) теперь считается целиком. Вне зависимости от того, когда игрок был выменян. Соответственно, даже если его зарплата удерживается прежним клубом — условно на 25%, — остальные 75 будут в платежке на плей-офф.
И больше нельзя задействовать два клуба для удержания. Точнее, можно, но с перерывом в 75 дней. То есть нельзя.
Занятно, что для клуба, который удерживает зарплату, подсчет совершенно другой — в зависимости от количества проведенных матчей. Логики нет, но контендеры не вешают на себя такие обязательства. И даже претенденты на плей-офф — редко.
Теперь невозможны кейсы пропускавшего всю регулярку Никиты Кучерова («Тампа») или половину регулярки Марка Стоуна («Вегас»), которых не выпускали до плей-офф даже при формальных медицинских допусках (подтверждения этому нет, но слухи ходят). Их вносили в список травмированных на длительный срок, что позволяло убирать зарплаты из платежки и закупаться в дедлайн — ведь в плей-офф никакого потолка не было.
Иронично, что оба этих хода принесли клубам по Кубку Стэнли. И во многом поэтому новое правило и появилось. К слову, «Флорида» превышала потолок на 5 миллионов в недавнем финале. В то время как «Эдмонтон» был на 7 ниже потолка.
Можно рекламировать алкоголь.
Да, теперь вы сможете увидеть условного Сидни Кросби в рекламе условного пива. А то и текилы, но это больше по части условного Райана Ривза. Раньше было запрещено. При этом сигареты по-прежнему под запретом, как и вещества, содержащие ТГК (если проще — марихуана). Вступает в силу с сезона-2026/27.
Регулярный чемпионат теперь из 84 матчей
82 — и так много, даже чересчур, учитывая сильно возросшие скорости и очень высокий темп игр. Но хоккеисты пошли на это в обмен на уменьшенные сборы (теперь 13 дней вместо 21) и меньшее количество выставочных матчей (не более четырех и не более двух для тех, кто провел 100+ игр в НХЛ). Ну и пара миллионов долларов за каждый матч пойдет в HRR — доходы, связанные с хоккеем, что позволит повысить потолок зарплат до прогнозируемого верхнего лимита в 113 миллионов в сезоне-2026/27. Да еще и без эскроу.
Дресс-кода больше нет
Многие наверняка уже успели увидеть действие нового правила по бархатному спортивному костюму Патрика Лайне. И дело не в том, что это был выставочный матч. Теперь можно одеваться «в соответствии с модой». Шаг в сторону НБА. Довольно сомнительный. В каком-то смысле даже дурацкий. Потому что примерно 95 процентов игроков по-прежнему планируют приезжать на матчи в костюмах. Каждый добравшийся до НХЛ хоккеист немного сумасшедший, у таких дисциплина, рутина и труд всегда стоят выше эдакого нон-конформизма.
Премиальные в плей-офф возрастут
Летом клубам, участвовавшим в плей-офф, выплатили 24 миллиона долларов. «Флориде» досталось около 7, «Эдмонтону» — 4. Проигравшим в первом раунде — по 500 тысяч. И по нарастающей. В этом сезоне премиальные составят 34 миллиона. А к сезону-2029/30 вырастут до 40.
Это все равно не так уж много, и хоккеистам высокого уровня не так уж важно, 10 у них миллионов или 10,3, потому что куда важнее подписной бонус, который можно сразу поместить под 10 процентов в инвест-банкинге. Но вот эти дополнительные выплаты — большой плюс для обслуживающего персонала. У них зарплаты ниже средних, живут они на работе, компенсируют им это именно игроки — «чаевыми» после сезона. Игроки «Пантерз» отдали немалую часть своих бонусов именно им.
Длина контрактов уменьшится
Если сейчас клуб может продлить контракт с игроком на восемь лет, то со следующего сезона — 2026/27 — можно будет максимум на семь. Вероятно, тут и кроется проблема Капризова: в этом сезоне его максимальная зарплата может составлять 19,1 миллиона и на восемь лет. С 1 июля следующего года — 20,8, но уже на семь. Еще через год будет даже круче, но для начала надо хоть что-то подписать. Кирилл хочет 17+, но если Коннор — все ждут — подпишется на 16, то Капризову больше не светит.
Важное для россиян
Если кто-то вдруг собрался в 25 лет за океан, ему больше не нужно проходить через контракт новичка. Условный Цыплаков мог бы заключить сразу рыночную сделку. Шабанов нет — он попадал по действие U-24, поскольку поздно родился. Отсечение — 15 сентября. В любом случае здорово, что в 25 теперь ты на рынке. А не едешь на контракт новичка.
Многое из изменений не особо интересно. Минимальная зарплата возрастет до 850 тысяч с 775. Защита шеи будет обязательной. В АХЛ так просто не сошлешь и не вернешь обратно. Олимпиада обязательна к участию — что в 2026-м, что в 2030-м, на чем игроки настояли. Контракты, как почти у всего ядра «Флориды», теперь вне закона — нельзя больше платить 90 процентов подписным бонусом. Установили положение 20−71. Но «Пантерз» плевать, закон обратной силы не имеет.