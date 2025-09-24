Как Капризову получить максимальный контракт? Почему закрыли «лазейку Кучерова»? Главное о новом регламенте НХЛ

Изменений при этом будет много, даже очень много. Вполне возможно, что некоторые из них пойдут во вред экономически. Например, потолок зарплат в плей-офф. Дедлайн обменов, на котором срубали кассу TSN, Sportsnet, ESPN и другие, наверняка станет предельно унылым. Раньше можно было разгуляться — отдать хоть все выборы на драфте за желанного игрока под плей-офф, заставив клуб-партнер по сделке еще и взять на себя до 50% зарплаты этого желанного, а то и задействовать третью сторону, которая возьмет на себя дополнительные обязательства. Теперь это отчасти возможно, но серьезных преференций не дает. Достаточно сказать, что никакого Брэда Маршана «Флорида» не получила бы по новым правилам. И уж тем более не смогла бы сохранить.