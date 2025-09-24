Нападающий «Айлендерс» Цыплаков получил травму

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков получил повреждение, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X.
Отмечается, что 27-летний форвард должен восстановиться со дня на день. Также в составе «Айлендерс» травмировался капитан Андерс Ли, который пропустит одну-две недели.
Цыплаков выступает за «Айлендерс» с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 77 матчей, в которых набрал 35 очков (10 голов + 25 передач). В июле клуб продлил контракт с россиянином на два года.
В первом матче нового сезона НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Питтсбург Пингвинз» на выезде 10 октября.