Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Нападающий «Айлендерс» Цыплаков получил травму

Хоккеист «Айлендерс» Цыплаков получил травму и пропустит одну неделю.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков получил повреждение, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X.

Отмечается, что 27-летний форвард должен восстановиться со дня на день. Также в составе «Айлендерс» травмировался капитан Андерс Ли, который пропустит одну-две недели.

Цыплаков выступает за «Айлендерс» с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 77 матчей, в которых набрал 35 очков (10 голов + 25 передач). В июле клуб продлил контракт с россиянином на два года.

В первом матче нового сезона НХЛ «Айлендерс» сыграют с «Питтсбург Пингвинз» на выезде 10 октября.