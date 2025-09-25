Проблемы со здоровьем Овечкина вновь прокомментировали в «Вашингтоне»

В среду журналистка Сэмми Зильбер сообщила, что Овечкин вновь тренировался отдельно от игроков «Кэпиталз». Россиянин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Карбери сообщил, что повреждение носит несерьезный характер, восстановление займет пару дней, а уход с тренировки является мерой предосторожности. При этом после форвард вновь пропустил занятия и не вошел в заявку команды на первый предсезонный матч против «Бостон Брюинз». Со вторника он тренируется в неконтактном свитере.
«Овечкин снова индивидуально тренировался на льду. Карбери сообщил, что надеется на то, что Овечкин сможет приступить к тренировкам с командой до конца недели и, в идеале, сыграет в одном выездном и одном домашнем предсезонном матче, чтобы войти в ритм перед началом чемпионата», — сообщил Гулитти.
В ночь на 26 сентября «Вашингтон» на своей площадке сыграет с «Филадельфией Флайерз», эту предсезонную игру капитан команды также пропустит.
Овечкину 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.