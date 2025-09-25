Проблемы со здоровьем Овечкина вновь прокомментировали в «Вашингтоне»

В среду журналистка Сэмми Зильбер сообщила, что Овечкин вновь тренировался отдельно от игроков «Кэпиталз». Россиянин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Карбери сообщил, что повреждение носит несерьезный характер, восстановление займет пару дней, а уход с тренировки является мерой предосторожности. При этом после форвард вновь пропустил занятия и не вошел в заявку команды на первый предсезонный матч против «Бостон Брюинз». Со вторника он тренируется в неконтактном свитере.