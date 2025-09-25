Бросил все и уехал из России: куда исчез внук легендарного Тихонова

«Витя в тот момент особо не распространялся. Никому ничего не говорил. Когда уже плей-офф закончился, он рассказал, что у него тоже проблемы, что ему пишут бумаги, он даже показывал письмо, пришедшее ему на почту из структур американского правительства или какого-то другого государственного органа. На него тоже было давление, но он добросовестно отыграл плей-офф и лишь по его окончании улетел за океан. У него не было решения: закончить или не закончить. Уже дома, в США, когда он туда вернулся, я думаю, он поговорил с женой и они в семье решили, что пусть лучше будет вот так», — цитирует Панина «Чемпионат».