Бросил все и уехал из России: куда исчез внук легендарного Тихонова

Наследник династии
Виктор Тихонов-младший не мог не связать жизнь с хоккеем. Его дед Виктор Васильевич — легендарный советский и российский тренер, один из самых успешных специалистов в мировой истории, под руководством которого сборная СССР побеждала на чемпионатах мира и Олимпийских играх. При нем выросли настоящие звезды: Сергей Федоров, Александр Могильный, Игорь Ларионов и многие-многие другие. Как максимум — из-за его отца, который также был хоккеистом и хоккейным тренером.
Тихонов-младший прошел детскую хоккейную школу в США, впоследствии выступал за юношеские команды в Финляндии и Швейцарии. В школе ЦСКА он тоже успел поиграть, но до взрослой команды не дотянул. Набраться опыта ему удалось сперва в клубе ВХЛ «Дмитров», а затем в череповецкой «Северстали» — уже в Суперлиге.
Учился у Гретцки, расцвел в России
В июне 2008 года на драфте НХЛ Тихонова выбрал «Финикс Койотис» под общим 28-м номером. Он подписал трехлетний контракт новичка и отправился в Северную Америку покорять сильнейшую лигу мира.
В «Финиксе» молодой Виктор получил уникальный опыт под руководством самого Уэйна Гретцки, который отмечал его характер и качества бескорыстного человека и с большим уважением относился к семье Тихоновых. Именитый канадец-рекордсмен даже приглашал Виктора Тихонова-старшего к себе в гости, а возможность тренировать его внука называл «большой честью».
Однако закрепиться в НХЛ Тихонов-младший не смог. В 61 матче дебютного сезона в лиге он набрал 16 очков (8 голов и 8 передач) при общем показателе полезности «-3», и на этом его сотрудничество с Гретцки завершилось. Канадец покинул пост, а форвард отправился в АХЛ, где не желал терять время.
Перед полноценным возвращением в Россию у Тихонова-младшего был период аренды в «Северстали» и сезон в фарм-клубе «Койотис», после чего хоккеист наконец-то вышел на новый уровень.
В СКА он был одним из самых заметных игроков, отличался высокой работоспособностью и результативностью. За первые четыре сезона Виктор набрал 144 очка (72+72) в 214 матчах КХЛ в чемпионатах и плей-офф и в 2015 году помог команде выиграть первый в клубной истории Кубок Гагарина.
В то же время Тихонов активно привлекался к игре за сборную России. И пусть на Олимпиаде в Сочи он не получил много игрового времени, но в том же году выиграл с командой золото чемпионата мира, став лучшим снайпером и бомбардиром турнира (16 очков (8+8) в 10 матчах).
Смерть отца и деда, травмы, закат карьеры
Для Виктора те успехи были невероятно важны. Его отец и дед внесли огромный вклад в развитие карьеры, и ему было важно ответить им благодарностью в виде больших побед. Но они не стали свидетелями победы в Кубке Гагарина: в августе 2013-го в результате несчастного случая умер его отец Василий Тихонов, а в ноябре 2014-го после продолжительной болезни скончался Виктор Тихонов-старший.
После исторической победы в Кубке Гагарина-2015 Тихонов снова попытался попробовать силы в НХЛ и подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс», действующим на тот момент обладателем Кубка Стэнли. Вместе с ним из СКА отправился и юный Артемий Панарин, но если у «Хлебушка» в Иллинойсе все было хорошо, то Тихонов спустя несколько месяцев попал на драфт отказов, откуда его забрали «Койотис», переименованные в «Аризону». А по окончании сезона он и вовсе вернулся в Россию — снова в СКА.
Второй период карьеры в Петербурге получился не столь успешным. С одной стороны, он выиграл с командой в 2017 году еще один Кубок Гагарина, с другой — его игровое время и результативность заметно снизились, а самого хоккеиста все чаще стали беспокоить проблемы со здоровьем. После обмена из СКА Тихонов пытался перезапустить карьеру в казанском «Ак Барсе» и уфимском «Салавате Юлаеве».
Внезапно завершил карьеру. При чем тут Америка?
В июле 2022 года неожиданно для всех Виктор Тихонов в возрасте 34 лет объявил о завершении карьеры. Причем не лично, а через соцсети жены. В письме Тихонов указывал на проблемы здоровьем и утверждал, что его тело «после 17 лет карьеры в хоккее больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт».
Позднее его жена сделала особый акцент травмоопасности вида спорта и указывала, что «средний пенсионный возраст хоккеистов составляет от 28 до 30 лет».
Для боссов «Салавата Юлаева» решение Тихонова стало шокирующим. Тем более у хоккеиста имелся действующий контракт. Для клуба, переживавшего массовый отток легионеров после февраля 2022-го, не входило в планы расставание со звездным форвардом по его инициативе в одностороннем порядке.
Впоследствии стороны уладили разногласия, но в официальную причину ухода из хоккея поверили далеко не все. Ходили разговоры, что последние пару лет Тихонов из-за коронавирусных ограничений играл вдали от семьи.
Его жена — уроженка Харькова, эмигрировавшая с родителями в Штаты в конце 1990-х, — вместе с их сыном Львом и дочерью Софией-Викторией жили в США. Защитник «Салавата Юлаева» и ныне капитан уфимской команды Григорий Панин признавался, что на Тихонова могли давить американские власти.
«Витя в тот момент особо не распространялся. Никому ничего не говорил. Когда уже плей-офф закончился, он рассказал, что у него тоже проблемы, что ему пишут бумаги, он даже показывал письмо, пришедшее ему на почту из структур американского правительства или какого-то другого государственного органа. На него тоже было давление, но он добросовестно отыграл плей-офф и лишь по его окончании улетел за океан. У него не было решения: закончить или не закончить. Уже дома, в США, когда он туда вернулся, я думаю, он поговорил с женой и они в семье решили, что пусть лучше будет вот так», — цитирует Панина «Чемпионат».
Чем занимается сейчас?
Тихонов не ведет публичную жизнь и не дает интервью, хотя в период карьеры охотно общался с прессой. Его семья живет в Нэшвилле. Там же Тихонов работает тренером в системе «Нэшвилл Предаторз»: россиянин занимается с командой игроков 2012 года рождения, за которую выступает его сын Лев, и входит в штаб Мартина Эрата, в свое время игравшего, например, за «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и омский «Авангард». Супруга Тихонова отмечает, что прямо сейчас ее муж наслаждается жизнью:
«Меня спрашивали, как Виктор живет после завершения карьеры. Я бы сказала, что ему очень тяжело… Но нет, — пишет Евгения Тихонова в своих соцсетях. — Завершение карьеры пошло на пользу, оно ему к лицу. Буквально».
Андрей Сенченко