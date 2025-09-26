Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.50
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
27.09
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
27.09
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
27.09
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48

Что творится с Овечкиным накануне сезона? Он пропустил игру, но его тренер утверждает, что все под контролем

Разбираем последние новости.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» не увидели капитана команды Александра Овечкина в Херши в сегодняшнем предсезонном матче против «Филадельфия Флайерз». Виной тому травма нижней части тела, из-за которой весь тренировочный лагерь россиянина оказался скомканным. Однако главный тренер Спенсер Карбери хочет, чтобы капитан команды провел как минимум две товарищеские игры этой осенью — в идеале одну дома и одну на выезде — перед открытием регулярного чемпионата.

«Я надеюсь, что он проведет один выездной и один домашний контрольный матч. Хотелось бы, чтобы Ови немного получил игровой практики, почувствовал лед. Возможно ли, чтобы он сыграл два предсезонных матча? В идеале, да. Но посмотрим, как получится. Все будет зависеть от его самочувствия, рисковать просто так мы не хотим, да и сам Александр все прекрасно понимает», — отметил тренер.

Спенсер Карбери подтвердил, что Овечкин в пятницу утром снова катался самостоятельно. Пока что Александр не принимал участия в предсезонных матчах, да и тренировки в общей группе пришлось отменить.

Россиянин катался в одиночестве на тренировочном катке «Вашингтона» на протяжении трех последних дней. Конечно, никто из менеджмента или тренерского штаба «Кэпиталз» не был готов к подобному развитию событий, поскольку Ови приучил всех к очень удачным стартам регулярного чемпионата. На этот раз подобный сценарий находится под большим вопросом, поскольку у Александра остается крайне мало времени, чтобы набрать форму.

Если Овечкин собирается сыграть и дома, и на выезде в предсезонных матчах, у «Кэпиталз» осталось всего четыре возможности для этого. В воскресенье, 28 сентября, команда сыграет с «Нью-Джерси Девилз», затем во вторник отправится в Коламбус, а затем будет два домашних поединка — с «Бостон Брюинз» (2 октября) и «Коламбус Блю Джекетс» (4 октября).

Сам Овечкин не выразил обеспокоенности серьезностью своей травмы, когда его спросили об этом на прошлой неделе, и провел большую часть вторника, занимаясь рекламой своих новых хлопьев «Ovi’s Great Crunch» в местном супермаркете Giant.

Карбери был воодушевлен постоянными появлениями Овечкина на льду в последние дни.

«Это первый шаг к возвращению к полноценным тренировкам. Посмотрим на счет завтрашнего дня. Нужно будет поговорить с нашим тренером Джейсоном Сербусом и обсудить план, но возвращение на лед — это хорошо», — отметил Карбери.

Словом, вектор возвращения Овечкина в строй уже определен, но команда хочет проявить известную осторожность. Как говорят болельщики «Столичных», уж лучше пусть Овечкин будет травмирован сейчас, чем это случится во время регулярного чемпионата. А заодно тренерский штаб и медицинская бригада «Вашингтона» получат полное представление о состоянии здоровья своего лидера.

Первый матч регулярного сезона между «Кэпиталз» и «Брюинз» запланирован на 8 октября на Capital One Arena.

