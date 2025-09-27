Прощай, НХЛ? Федотова выставили на драфт отказов и собираются отправить в АХЛ

Голкипер успел дебютировать за «Коламбус» на предсезонке. Федотов появился в двух матчах, провел по два периода и выглядел неплохо: всего две пропущенные шайбы за эти отрезки. Впрочем, игра против «Сент-Луиса» и «Баффало» не убедила тренеров и руководство. Россиянину предпочли Мерзликина и Гривза, с которыми «Джекетс» начнут регулярку. А Иван в скором времени должен дебютировать в АХЛ. В «Филадельфии» командировок в фарм-клуб ему удавалось избежать.