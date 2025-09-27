Прощай, НХЛ? Федотова выставили на драфт отказов и собираются отправить в АХЛ

Обмен Ивана Федотова из «Филадельфии» в «Коламбус» не давал иллюзий светлого будущего вратаря. Смена клуба ожидаемо не помогла россиянину остаться в НХЛ. В системе «Джекетс» серебряный призер Олимпиады-2022 оказался только третьим после проверенного Элвиса Мерзликина и прогрессирующего Джета Гривза. Сегодня «Коламбус» поместил 28-летнего Федотова на драфт-отказов (вряд ли оттуда его захочет кто-то забрать) с целью перевода в фарм-клуб. По всей видимости, Иван начнет сезон в АХЛ, но не потеряет в деньгах, так как подписан на односторонний контракт.
Голкипер успел дебютировать за «Коламбус» на предсезонке. Федотов появился в двух матчах, провел по два периода и выглядел неплохо: всего две пропущенные шайбы за эти отрезки. Впрочем, игра против «Сент-Луиса» и «Баффало» не убедила тренеров и руководство. Россиянину предпочли Мерзликина и Гривза, с которыми «Джекетс» начнут регулярку. А Иван в скором времени должен дебютировать в АХЛ. В «Филадельфии» командировок в фарм-клуб ему удавалось избежать.
Логику «Коламбуса» понять сложно. Нынешний уровень Федотова был понятен по прошлому сезону в «Флайерз». На данный момент Иван — в лучшем случае бэкап на уровне НХЛ, но никак не первый номер, а его кэпхит — 3,275 миллиона долларов. «Филадельфия» рассталась с голкипером без особого сожаления. Взамен клуб получил скромную компенсацию: выбор в шестом раунде драфта-2026. Мотив «летчиков» читается: они скинули немаленький контракт разочаровавшего вратаря. Но неужели ради быстрой ссылки в фарм-клуб в сделку заходил «Коламбус»?
В основе «Джекетс» Федотов пробыл 11 дней. Команда проведет еще три матча на предсезонке. За две прошлые неполные игры Иван отразил 38 бросков из 40 — и на этом исчерпал свое доверие. Новичку толком не дали проявить себя, чтобы хотя бы попытаться навязать конкуренцию Мерзликину и Гривзу. При этом Федотов — взрослый сформированный вратарь, за плечами которого полноценный сезон за «Филадельфию» в прошлой регулярке.
Североамериканская часть карьеры Ивана пока складывается по нисходящей. Получив завышенный контракт в «Филадельфии», справиться с ожиданиями он не смог. «Флайерз» в нем разочаровались и скинули в «Коламбус», где даже не дали адекватных шансов на предсезонке.
Возвращение в основу случится в двух случаях: либо если Мерзликин и Гривз завалят начало чемпионата, либо если кто-то получит травму. В ближайшее время в АХЛ Иван будет доказывать, что в НХЛ на него еще можно рассчитывать. Следующим летом истекает его нынешний контракт — если чудесного преображения в «Кливленде» не случится, через год голкипер вряд ли заинтересует другие клубы НХЛ.
Михаил Скрыль