Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
5.00
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2

Кошмар российского вратаря в НХЛ. Карьера Мифтахова в Америке идёт по худшему сценарию

Амир получил шанс после фиаско в матче с «Флоридой», но в этот раз пропустил в два раза больше.

Источник: Чемпионат.com

Когда летом Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной», специалисты начали задавать логичные вопросы: «А зачем?» У уроженца Казани было всё хорошо в «Ак Барсе»: он провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, и у него были неплохие шансы стать первым в следующем сезоне. Если посмотреть на игру Тимура Билялова в этом сезоне, то можно вполне в этом убедиться. Да и потенциальную конкуренцию с Андерсеном и Кочетковым ещё надо попробовать выдержать.

Дебютировал за «Каролину» Мифтахов два дня назад, выйдя на третий период встречи с «Флоридой». Игра не удалась Амиру настолько, насколько это вообще возможно — три пропущенные шайбы с семи бросков, две из которых на совести голкипера, и упущенная победа с 2:0. Явно не об этом мечтал голкипер, решив попробовать силы за океаном.

Несмотря на это фиаско, Бриндамор дал полноценный шанс российскому голкиперу в матче с другой южной командой — «Тампой».

Первые три пропущенные Мифтаховым шайбы остались больше на совести защитников, так как Амира давали расстреливать с пятака. Но сказывался тут и класс — всё-таки у «молний» было больше игроков основы в составе, нежели у «ураганов».

А вот в начале третьего периода с неприятной стороны вновь удивил Мифтахов. Причём сначала голкипер потащил выход «два в ноль», однако затем странно завалился на спину, оставив шайбу на ленточке, а Максим Грошев был рад такому нежданному подарку. Может быть, у Амира свело ногу, конечно.

Буквально через 30 секунд забил другой россиянин — Глеб Трикозов замкнул передачу Джастина Робиды на дальнюю штангу и отметился первой шайбой в предсезонке.

Как только «Каролина» начинала подбираться вплотную к «Тампе», так сразу же подопечные Купера врубали скрытый ресурс и забивали — одно очко набрал и Никита Кучеров, который ассистировал партнёру при игре в большинстве.

«Тампа» в фестивальной встрече переиграла «Каролину» 6:5, а Амир Мифтахов провёл очередной кошмарный матч — шесть пропущенных шайб с 28 бросков, процент отражённых бросков — 78,6. Да и команда вновь уступила. Пока карьера казанского вратаря в НХЛ складывается по худшему сценарию — после такого полноценного шанса на игру в регулярке можно и не получить. Особенно если держать в голове факт переговоров «Харрикейнз» с Картером Хартом.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше