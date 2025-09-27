Кошмар российского вратаря в НХЛ. Карьера Мифтахова в Америке идёт по худшему сценарию

Когда летом Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной», специалисты начали задавать логичные вопросы: «А зачем?» У уроженца Казани было всё хорошо в «Ак Барсе»: он провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, и у него были неплохие шансы стать первым в следующем сезоне. Если посмотреть на игру Тимура Билялова в этом сезоне, то можно вполне в этом убедиться. Да и потенциальную конкуренцию с Андерсеном и Кочетковым ещё надо попробовать выдержать.