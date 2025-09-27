«Немного странно — быть уволенным за девять игр до конца сезона». Торторелла — о «Флайерз»

"Это было немного странно — быть уволенным за девять игр до конца сезона. Меня действительно это удивило. У нас с [генеральным менеджером] были разногласия по поводу дисциплины одного из игроков. Я думаю, тренер должен меняться и проявлять к игрокам уважение, но ещё и беспокоиться о том, что через несколько недель их сезон будет окончен.