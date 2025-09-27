Трагедия суперзвезды чемпиона НХЛ. Барков пропустит Олимпиаду, а может, и целый сезон

Александра Баркова можно назвать незаметной силой, благодаря которой «Флорида» дважды становилась лучшей в НХЛ. Его имя не так часто звучало в медиа, как Мэттью Ткачака, Сергея Бобровского и даже Брэда Маршанда. Но именно игра финна на обеих сторонах площадки давала «Пантерз» необходимую надежность и мощь.
В сезон «Флорида» зайдет без важного нападающего. Уже известно, что Барков повредил на тренировке переднюю крестообразную связку и пропустит от семи до девяти месяцев. В лучшем случае форвард вернется в апреле, в худшем — в июне.
«Нечего скрывать, у нас дыра в составе. Это очень важный для нас игрок и лидер в раздевалке. Сейчас нам будет нужна отдача от других наших лидеров», — сказал главный тренер Пол Морис.
Сезон-2024/25 был последним, когда клубы могли воспользоваться «лазейкой» со списком травмированных. Это тот самый трюк, который генменеджеры крутили с Никитой Кучеровым, Марком Стоуном и рядом других игроков. Хитрость была в том, что хоккеисты, отправленные в этот список, не могли играть в регулярке, а их зарплата не учитывалась в потолке. В плей-офф они уже имели возможность спокойно помогать команде, а на совокупною платежку клуба никто не обращал внимание.
Но Биллу Зито, генеральному менеджеру «Флориды», не повезло. Первый центр команды выбыл надолго как раз в тот момент, когда полноценно воспользоваться «дырой» в регламенте нельзя. При этом «Пантерз» все еще могут убрать десять миллионов долларов из своей платежной ведомости, но тогда Барков не сыграет ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.
Есть и второй вариант — отправить финна в LTIR. В этом случае можно будет превысить потолок лишь на 3,8 миллиона долларов. Но найти замену трехкратному обладателю «Селки Трофи» хоть за три, хоть за десять, хоть за 15 млн на рынке невозможно.
Барков — не железный человек. Последний раз он не пропустил ни одного матча команды аж шесть лет назад. Иронично, но тогда «Флорида» вообще не попала в плей-офф, а все успехи команды происходили, когда она на десяток-другой матчей оставалась без первого центра.
Генменеджеру «Пантерз» предстоит сложнейшая задача. Помимо Баркова, примерно половину регулярки пропустит еще и Ткачак. Кстати, из его зарплаты в потолке можно еще убрать те же 3,8 млн.
Травма Баркова — трагедия не только клуба из Майами, но и хоккейной Финляндии. Национальная сборная осталась без ключевого игрока перед Олимпиадой-2026. Сопоставимого по уровню центра в стране попросту нет. И заменить его уж точно не помогут никакие лазейки с LTIR.