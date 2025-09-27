Трагедия суперзвезды чемпиона НХЛ. Барков пропустит Олимпиаду, а может, и целый сезон

Сезон-2024/25 был последним, когда клубы могли воспользоваться «лазейкой» со списком травмированных. Это тот самый трюк, который генменеджеры крутили с Никитой Кучеровым, Марком Стоуном и рядом других игроков. Хитрость была в том, что хоккеисты, отправленные в этот список, не могли играть в регулярке, а их зарплата не учитывалась в потолке. В плей-офф они уже имели возможность спокойно помогать команде, а на совокупною платежку клуба никто не обращал внимание.