«Это было как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»

Но я хотел вернуться туда, где всё начиналось. Я воспринимаю это как отсылку к прошлому. Надену свитер «Питтсбурга» в последний раз и снова увижу старых друзей. Это такой способ замкнуть круг. Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло всё тело. Нужно было время, чтобы всё обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть".