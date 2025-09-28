«Это было как в старые добрые». Флёри завершил карьеру в «Питтсбурге»

Две недели назад «Питтсбург» подписал пробный контракт с легендой клуба Марком-Андре Флёри, чтобы дать тому завершить карьеру в родном месте.
«Для всей организации “Пингвинз” большая честь приветствовать Марка-Андре Флёри снова на льду Питтсбурга. В прошлом году все были свидетелями того, как Марк любим и уважаем в хоккее, но это восхищение выходит за рамки его заслуг и карьеры. Марк так много значит для нашей команды, наших болельщиков и города Питтсбурга благодаря своей личности. “Пингвинз” считают, что он и его семья больше всего заслуживают этой возможности отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — приводит слова генменеджера клуба Кайла Дубаса пресс-служба.
Марк-Андре почти сразу же дал комментарий, в котором сказал:
«Я завершил карьеру. Пару раз потренируюсь с “Питтсбургом” и сыграю один период в выставочной встрече с “Коламбусом”. В моём возрасте этого достаточно. Мне не хочется говорить, что я завершаю карьеру игроком “Пингвинз”. Не хочу проявлять неуважение к “Миннесоте”. За “Уайлд” я провёл свой последний матч (официальный в НХЛ. — Прим. “Чемпионата”). Я подписал свой последний контракт именно с ними. Этот клуб много для меня сделал.
Но я хотел вернуться туда, где всё начиналось. Я воспринимаю это как отсылку к прошлому. Надену свитер «Питтсбурга» в последний раз и снова увижу старых друзей. Это такой способ замкнуть круг. Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло всё тело. Нужно было время, чтобы всё обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть".
И вот день матча с «Коламбусом», о котором говорил Флёри, настал. Марк, как и обговаривалось, вышел в третьем периоде. На тот момент «Питтсбург» вёл со счётом 2:1 благодаря шайбам Кросби и Ракелля.
Болельщики тоже подготовились к выходу Флёри на лёд. Много кто сделал красивые плакаты, а как только Марк-Андре попал в поле зрения фанатов «Питтсбурга», арена взорвалась. И ликование расходилось при каждом сейве голкипера, которых за 20 минут набралось восемь.
Да, может быть, особо запоминающихся спасений и не было, однако отыграть «на ноль» в прощальной встрече — особо здорово.
Однако на этом матч не закончился, «Питтсбург» и «Коламбус» провели ещё серию буллитов, где победа уже осталась за «жакетами» — не помогли даже два спасения Флёри.
Марк-Андре сразу после игры прокомментировал момент: «Это было как в старые добрые времена. Было здорово. Последние пару дней всё вызывало у меня эмоции: персонал, СМИ. Я благодарен, что мне выпала возможность вернуться ещё раз».
Эмоциональным оказался и близкий приятель Флёри Сидни Кросби: «Приём был невероятным. Заслуженным. Отдадим должное нашим фанатам за то, что они пришли, поддержали и проявили любовь, которую он заслуживает».
Не скупился на слова и Брайан Раст: «Флёри — человек, которого очень уважают в организации и городе. Не думаю, что он жаждет внимания, но он точно его ценит. Как и мы его».
Марк-Андре Флёри официально завершил карьеру и сделал это в клубе, в котором и начиналась его профессиональная карьера. За время, проведённое в «Питтсбурге», голкипер взял три Кубка Стэнли — можно ли было мечтать о большем?
Также Марк-Андре в 2010 году выиграл Олимпиаду, правда, на льду тогда голкипер не появился.
Флёри провёл поистине великую карьеру, став важной частью «Питтсбурга», который в XXI веке себя может считать одной из самой успешных организаций. При этом канадец не потерял себя в других клубах — с «Вегасом» Марк-Андре сыграл в финале, выведя туда организацию в первый год существования, а в «Миннесоте» стал проводником опыта и веселья. Прогресс шведского вратаря Густавссона надо связать и с нахождением в клубе Флёри.