Овечкин провел первую после травмы тренировку с командой

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу провел первую после полученной травмы тренировку с командой в бесконтактной форме, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Со вторника россиянин тренировался на льду индивидуально в специальном свитере синего цвета, исключающем контакты.
Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду на то, что Овечкин сможет провести два предсезонных матча, чтобы подготовиться к началу чемпионата. Он не исключил, что Овечкин сыграет во вторник против «Коламбус Блю Джекетс», но более вероятно, что россиянин выйдет на лед в двух последних домашних предсезонных матчах «Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» (2 октября) и против «Блю Джекетс» (4 октября).
«Ему нужно выйти на лед в форме, допускающей полный контакт, прежде чем он сыграет в матче. У него есть потенциал сыграть обе домашние встречи», — сказал Карбери.
Овечкину 17 сентября исполнилось 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.