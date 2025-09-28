Ричмонд
Овечкин провел первую после травмы тренировку с командой

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин провел первую после травмы тренировку с командой.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу провел первую после полученной травмы тренировку с командой в бесконтактной форме, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Со вторника россиянин тренировался на льду индивидуально в специальном свитере синего цвета, исключающем контакты.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду на то, что Овечкин сможет провести два предсезонных матча, чтобы подготовиться к началу чемпионата. Он не исключил, что Овечкин сыграет во вторник против «Коламбус Блю Джекетс», но более вероятно, что россиянин выйдет на лед в двух последних домашних предсезонных матчах «Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» (2 октября) и против «Блю Джекетс» (4 октября).

«Ему нужно выйти на лед в форме, допускающей полный контакт, прежде чем он сыграет в матче. У него есть потенциал сыграть обе домашние встречи», — сказал Карбери.

Овечкину 17 сентября исполнилось 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере россиянина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
