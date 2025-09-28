Овечкин провел первую после травмы тренировку с командой

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду на то, что Овечкин сможет провести два предсезонных матча, чтобы подготовиться к началу чемпионата. Он не исключил, что Овечкин сыграет во вторник против «Коламбус Блю Джекетс», но более вероятно, что россиянин выйдет на лед в двух последних домашних предсезонных матчах «Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» (2 октября) и против «Блю Джекетс» (4 октября).