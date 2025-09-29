Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?

2. Решение уже принято, и грядущий сезон действительно станет последним для Овечкина в НХЛ. Всё-таки было немалое количество разных комментариев, в которых и сам нападающий склонялся скорее к этому варианту (такое случалось в нескольких интервью, но вот о варианте с продолжением карьеры в НХЛ он не говорил ни разу — лишь не отвергал подобный сценарий), и его близкие говорили о чём-то подобном. Почему Алекс не даёт точного ответа в таком случае? Может быть, чтобы не отвлекать команду ненужными разговорами вокруг. Или чтобы оставить себе пространство для того, чтобы хорошо подумать.