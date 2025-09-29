Мучитель России и оскандалившийся канадец. 9 тренеров, которые получили шанс в новом сезоне НХЛ

Ранее специалист уже работал в «Старз» — за период с 2011 по 2013 год команда ни разу не вышла в плей-офф, после чего последовала отставка главного тренера. При этом менеджмент уволил Питера Дебура после трех подряд финалов Западной конференции. Так что боссы «Далласа» вряд ли бы вернулись к варианту с Галуцаном, если бы не были уверены в его прогрессе за эти годы. И он однозначно был. Последним местом работы Глена был «Эдмонтон», где он трудился помощником главного тренера и отвечал за большинство, которое у «Ойлерз» прекрасно работало. А еще коуча очень хвалил Коннор Макдэвид. Это показатель.