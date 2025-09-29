Мучитель России и оскандалившийся канадец. 9 тренеров, которые получили шанс в новом сезоне НХЛ

Тренерская профессия неразрывно связана с отставками и новыми назначениями. Принято считать, что в НХЛ, в отличие от КХЛ, больше доверяют специалистам и дают им время для того, чтобы проявить себя. Тем не менее многие клубы лучшей лиги мира регулярно меняют тренеров. Следующий сезон почти треть команд НХЛ (9) начнет с новыми лицами на тренерском мостике. И эти изменения затронут в том числе и некоторых россиян, выступающих за океаном.
Майк Салливан — «Рейнджерс»
Последние 10 лет американский специалист возглавлял «Питтсбург». Многие российские болельщики узнали о Салливане из-за инцидента с Малкиным. Как только Майк пришел в «Пингвинз», то во время одного из матчей жестко осадил одну из главных звезд в истории лиги. Позднее хоккеисты «Питтсбурга» вспоминали, что в тот момент потеряли дар речи. Джино не стал идти на открытый конфликт с новым тренером. Таким образом Салливан завоевал авторитет в клубе.
Спустя 10 лет работы Майк был вынужден покинуть угодившую в кризис франшизу. У него было огромное количество предложений, но он выбрал именно «Рейнджерс». Для организации этот год может стать переломным — если неудачи в плей-офф продолжатся, то генеральный менеджер Крис Друри вряд ли удержится в своем кресле. Поэтому Салливану предстоит много работы. В том числе и по тому, чтобы вытащить из кризиса Игоря Шестеркина и вывести игру Артемия Панарина в плей-офф на другой уровень.
Рик Токкет — «Филадельфия»
Пришествие этого специалиста должен особенно тепло воспринять Никита Гребенкин. На протяжении всей тренерской карьеры Токкет, отказавшийся в «Ванкувере» от контракта на 5 лет и $25 млн, очень любил подобных хоккеистов. Крепких, работящих, способных завести команду дракой и при этом обладающих приличным мастерством и талантом. В то же время новый главный тренер «Флайерз» старается построить хорошие отношения и с другим россиянином — Матвеем Мичковым. Токкет комплементарно отзывается о нем в прессе и регулярно общается на разные темы. Да, хоккей у бывшего коуча «Ванкувера» — строгий и системный. Но если Матвей будет выполнять его установку, то завоюет тренерское доверие и получит право на различные выкрутасы в атаке.
Глен Галуцан — «Даллас»
Ранее специалист уже работал в «Старз» — за период с 2011 по 2013 год команда ни разу не вышла в плей-офф, после чего последовала отставка главного тренера. При этом менеджмент уволил Питера Дебура после трех подряд финалов Западной конференции. Так что боссы «Далласа» вряд ли бы вернулись к варианту с Галуцаном, если бы не были уверены в его прогрессе за эти годы. И он однозначно был. Последним местом работы Глена был «Эдмонтон», где он трудился помощником главного тренера и отвечал за большинство, которое у «Ойлерз» прекрасно работало. А еще коуча очень хвалил Коннор Макдэвид. Это показатель.
Джоэль Кенневилль — «Анахайм»
Один из лучших тренеров в истории НХЛ взял перерыв в карьере не по своей воле. В 2021 году «Флорида» отказалась от легенды «Чикаго» из-за скандала многолетней давности, который был связан с сексуальным насилием в «Блэкхоукс». Еще несколько лет назад ходили слухи о потенциальном возвращении Джоэля в лигу. Но разрешение на продолжение работы он получил только этим летом. И подписал контракт с «Анахаймом».
Взявший три Кубка Стэнли с «Чикаго» специалист наверняка сможет вывести «Дакс» из пике. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет. Клуб не может попасть в плей-офф с 2018 года. Так что Кенневилля ждет очень много работы.
Джефф Блэшилл — «Чикаго»
Ранее Блэшилл с 2015 по 2022 годы возглавлял «Детройт», где он не смог ни поставить вменяемую игру, ни достичь приемлемого результата, а «Ред Уингз» коллекционировали непопадания в плей-офф. Впрочем, команда продолжает сыпаться и после ухода Джеффа. Так что вполне возможно, за такой результат нужно было спрашивать не только с него.
Последние 3 сезона Блэшилл провел в «Тампе» в качестве помощника Джона Купера. А легенда «Чикаго» Патрик Кейн, игравший под руководством нового коуча «Блэкхоукс» на двух чемпионатах мира, одобрил выбор своего бывшего клуба. По его словам, Джефф — жесткий тренер, и его жесткость пойдет на пользу молодежи клуба. Но так ли будет на самом деле, покажет только время.
Лэйн Ламберт — «Сиэтл»
В отличие от другого новичка лиги в лице «Вегаса», который уже успел завоевать Кубок Стэнли, результаты «Сиэтла» более скромные. За 4 сезона «Кракены» приняли участие в плей-офф лишь 1 раз. И сменили за это время несколько тренеров.
Такое положение дел категорически не устраивает владельцев и менеджмент. Поэтому перед бывшим главным тренером «Айлендерс» Лэйном Ламбертом стоит задача сходу вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне он был помощником Крэйга Беруби в «Торонто» и отвечал за защиту и меньшинство. Так что со структурностью и системностью у команды вряд ли будут проблемы. Однако строгая и схематичная игра далеко не всегда дает результат. Так что Ламберту придется постараться, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу.
Марко Штурм — «Бостон»
Главный тренер сборной Германии не провел во главе «Брюинз» ни одного матча, но уже вошел в историю НХЛ. Он стал первым немецким специалистом, возглавившим клуб лучшей лиги мира. А еще он первый за 20 лет европеец на этой должности. Солидные достижения, которые автоматически накладывают груз ответственности. Не исключено, что если Штурм отлично сработает в «Бостоне», то в сторону тренеров из Европы будут смотреть чаще.
Последние 3 года Марко трудился в фарме «Лос-Анджелеса» — «Онтарио Рейн» из АХЛ. А еще именно Штурм возглавлял сборную Германии, которая чуть не лишила нашу команду золота на ОИ-2018. Немецкому специалисту не позавидуешь — начинать карьеру в НХЛ с франшизы, переживающей глубокий кризис и перестройку, очень непросто.
Дэн Мьюз — «Питтсбург»
Интересно, что новый главный тренер «Пингвинз» лишь на несколько лет старше лидеров и звезд франшизы в лице Малкина, Кросби и Летанга — ему всего 43 года. Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас решил рискнуть и доверился молодому тренеру, который ранее никогда не работал главным на уровне НХЛ. Сможет ли он найти общий язык с заслуженными ветеранами? Пожалуй, от этого зависит будущее Мьюза в этой команде.
В послужном списке нового тренера Евгения Малкина — золото МЧМ-2013 в роли видеотренера, ЮЧМ-2023 в качестве главного тренера и пять лет работы с Питером Лавиолеттом в «Нэшвилле» и «Рейнджерс». Неплохой послужной список. Очевидно, что Мьюз — человек не посторонний. Поэтому будет любопытно понаблюдать за тем, что он сделает с переживающим кризис «Питтсбургом».
Адам Фут — «Ванкувер»
За океаном ходят слухи, что бывший ассистент Рика Токкета — креатура капитана и ведущего защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза. В клубе отчаянно мечтают продлить контракт с главной звездой «Кэнакс», поэтому стараются создавать ему комфортные условия пребывания в команде. И назначение Фута вполне отвечает этим целям.
Хьюз неоднократно отзывался об Адаме в комплиментарной форме и говорил, что два последних сезона под руководством этого специалиста — лучшие в его карьере. При этом Куинн понимает, что работа главным тренером — это совсем другой мир. Но он уверен, что Фут готов к этому вызову. А при наличии поддержки капитана и главной звезды клуба ему наверняка будет проще справиться с трудностями.
Максим Самарцев