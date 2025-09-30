Шайба Гридина помогла «Калгари» обыграть «Сиэтл» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Калгари Флэймз» обыграл по буллитам «Сиэтл Кракен» на выезде в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил россиянин Матвей Гридин (32-я минута). У «Сиэтла» отличился Беркли Каттон (23). В послематчевой серии Гридин реализовал победный буллит.
Гридину 19 лет, он был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года в первом раунде под общим 28-м номером.
«Анахайм Дакс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). Российский защитник проигравшей команды Шакир Мухамадуллин отметился голевой передачей.
«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Вратарь гостей Игорь Шестеркин отыграл два периода и отразил 21 бросок из 22. Нападающие «Айлендерс» Максим Шабанов и Максим Цыплаков очков не набрали. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.