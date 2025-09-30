Шайба Гридина помогла «Калгари» обыграть «Сиэтл» в предсезонном матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Вратарь гостей Игорь Шестеркин отыграл два периода и отразил 21 бросок из 22. Нападающие «Айлендерс» Максим Шабанов и Максим Цыплаков очков не набрали. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал.