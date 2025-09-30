Капризов и новая реальность НХЛ. Колонка Еронко о рекордном контракте

Эта команда скорее на вырост. Заиграют ребята типа Юрова, Вальстедта, Буйума, Иржичека, Огрена, Хайдта — можно будет о чем-то говорить в плане потенциальных достижений. В нынешнем же виде «Миннесота» даже с учетом прогресса Росси, Болди, Фэйбера и качественной игры Эрикссона Эка с Бродином будет претендовать условно на второй раунд максимум. И не лишним будет напомнить, что ни один игрок, зарабатывающий больше 10 миллионов в год, до сих пор не взял Кубок Стэнли. Даже в начале 2000-х, когда зарплаты топов впервые перемахнули рубеж в 10 миллионов, а потолка зарплат при этом не было, ни Лидстрем, ни Форсберг, ни Ягр на огромных контрактах так ничего и не выиграли, хоть у первых двух и были к тому предпосылки.