Капризов и новая реальность НХЛ. Колонка Еронко о рекордном контракте

Когда Крэйг Липолд, владелец «Миннесоты», говорил 3 сентября о том, что, мол, у него в кармане новый контракт Капризова и они обязательно договорятся, он, наверное, и не подозревал, что Кирилл уже 9 сентября откажется от тех самых 128 миллионов за 8 лет (16 в год), что и так было бы крупнейшим соглашением в истории с самой большой зарплатой. Торги шли три недели и привели к установлению еще более высокой рекордной планки — 136 миллионов за 8 лет (17 в год).
Невероятные, казалось бы, деньги. Но продиктованы они исключительно растущими доходами лиги. В сезоне-2026/27, когда контракт вступит в силу, потолок зарплат с очень большой долей вероятности достигнет 104 миллионов вместо нынешних 95,5. А еще через год прогнозируется 113,5 миллиона, и наверняка так и будет, если не случится очередная пандемия или еще что похуже.
И с высоты 113,5 миллиона 17 выглядят уже не так страшно — 15 процентов от потолка. Чуть больше, чем получил Панарин, переходя из «Коламбуса» в «Рейнджерс» (11,64 миллиона в год — 14,3 процента от потолка в 81,5 миллиона).
Понятно, что Артемий получил свое на открытом рынке, а не продлевался, но кардинально это ситуацию не меняет, потому что он знал, куда именно хочет перейти. Были ведь у него варианты и с «Колорадо», и с «Флоридой», но использовал он их исключительно для торга с ньюйоркцами. Через агента Пола Теофаноса, который и выбил Капризову соглашение, побившее рекорд Овечкина по общей сумме (124 миллиона на 13 лет) и Драйзайтля по среднегодовой зарплате (14 в год).
Капризов тоже мог попробовать выйти на рынок в следующем году. И получить даже больше чем 17. Если в этом сезоне максимальная среднегодовая зарплата — 19,1 миллиона, то с 1 июля — уже 20,8. Но свои резоны у Кирилла были, причем серьезные.
Во-первых, от травм никто не застрахован, а Капризова бьют как мало кого еще, и за пять сезонов он пропустил 101 матч. «Миннесота» даже, по слухам, выявила некую асимметричность в работе его бедер, но, вероятно, это просто была часть торга. И, к слову, надеялась, что недавнее повреждение Баркова, полученное на ровном месте, как-то повлияет на настрой россиянина в переговорах.
Во-вторых, в этом сезоне еще можно продлевать контракт на 8 лет. С 1 июля — не более семи, а при переходе в другую команду — не более шести. Кириллу 28, к моменту вступления контракта в силу будет 29, и это последнее его крупное соглашение. При этом за сезон-2033/34 он заработает 13,7 миллиона.
В-третьих, в этом сезоне еще можно составлять соглашение таким образом, что почти все деньги ты получаешь подписными бонусами при зарплате в 1 миллион (с 1 июля — не больше 60 процента от суммарного годового дохода). Что позволило той же «Флориде» продлить и Экблада, и Беннетта и даже Маршана, сохранив свое монструозное ядро команды фактически целиком. Стоит ли говорить, что у Баркова, Ткачака и Форслинга тоже зарплаты по миллиону, а все остальное в бонусах?
Капризов получит именно зарплатой лишь 8 миллионов за 8 лет, меньше просто нельзя. И 128 миллионов бонусами. Причем у него максимально возможный суммарный доход в первые 4 года соглашения — по 19,1 миллиона. Тем самым он и застрахован от потенциальных локаутов и выкупа контрактов — бонусы выплачиваются в любом случае, и может возместить себе часть довольно высоких налогов в Миннесоте (примерно 47%, точнее рассчитать сложно, поскольку за гостевые матчи налоги высчитываются по месту проведения) инвестициями. Куда вложить полученные 1 июля 18,1 миллиона, тот самый подписной бонус, найдется всегда. Да и часть налогов можно списать отдельными вложениями.
В общем, у Капризова все прекрасно, он полностью контролирует свою судьбу (у него запрет на любые действия менеджмента все 8 лет), и в определенном смысле ему повезло, что дела НХЛ пошли в гору. Но ведь свой действующий контракт на 45 миллионов за 5 лет в 2021-м он подписывал с определенным расчетом: «Миннесота» только что выкупила Паризе и Сутера, и немалая сумма в потолке зарплат блокировалась выплатами этим игрокам. В прошлом сезоне это было почти 15 миллионов на двоих. С нынешнего — 1,66 миллиона. Тоже ведь рычаг. Как и то, что он лучший игрок в истории «Уайлд», пусть и провел там всего 5 сезонов. Причем безоговорочно.
Как и то, что с ним и без него «Дикари» — две разные команды, что подтверждается и умозрительно, и огромным количеством метрик, продвинутых и не очень. По степени влияния на команду и ее результаты он как минимум входит в десятку сильнейших. Что, впрочем, прямо говорит о том, насколько окружение ему соответствует.
Эта команда скорее на вырост. Заиграют ребята типа Юрова, Вальстедта, Буйума, Иржичека, Огрена, Хайдта — можно будет о чем-то говорить в плане потенциальных достижений. В нынешнем же виде «Миннесота» даже с учетом прогресса Росси, Болди, Фэйбера и качественной игры Эрикссона Эка с Бродином будет претендовать условно на второй раунд максимум. И не лишним будет напомнить, что ни один игрок, зарабатывающий больше 10 миллионов в год, до сих пор не взял Кубок Стэнли. Даже в начале 2000-х, когда зарплаты топов впервые перемахнули рубеж в 10 миллионов, а потолка зарплат при этом не было, ни Лидстрем, ни Форсберг, ни Ягр на огромных контрактах так ничего и не выиграли, хоть у первых двух и были к тому предпосылки.
И это, к слову, позволяет думать, что новый контракт Макдэвида будет сопоставимым. Может, чуть больше. Или таким же. Иначе он так ни к чему и не придет. Но все равно Кирилл обрисовал нам новую реальность НХЛ, в которой контракты в 15 и более миллионов станут не то чтобы обыденностью, но и не редким явлением.
Игорь Еронко