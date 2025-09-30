Капризов заявил, что рад остаться в «Миннесоте» еще на девять лет

«Это большое решение для Кирилла. Мы говорили с ним об этом, ведь это большое обязательство для него, так как мы говорим об остатке его карьеры. Некоторые люди посмотрели бы на сумму и сказали, что это простое для них решение, но это не так. Независимо от того, сколько денег ты получаешь или где ты живешь, если игра не получается, то ты не будешь счастлив. Что мне нравится в Кирилле, он очень сфокусирован на хоккее. Он хочет быть убежден, что делает все правильно для своего счастья», — сказал Герин.