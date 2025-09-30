Ричмонд
Капризов заявил, что рад остаться в «Миннесоте» еще на девять лет

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов заявил, что рад остаться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на ближайшие девять лет и считает город своим вторым домом.

Источник: AP 2024

Во вторник «Миннесота» объявила о подписании нового контракта с Капризовым, соглашение рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Среднегодовая зарплата 28-летнего россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.

«Спасибо организации, я немного нервничал, но рад остаться здесь на следующие девять лет. Это мой второй дом, я счастлив играть здесь и наслаждаюсь временем тут. Я и моя семья рады, не могу дождаться начала сезона. Сейчас нет никакого давления», — сказал Капризов на пресс-подходе, видео которого опубликовано на YouTube-канале «Миннесоты».

«Это большой период, много лет, а я уже не так молод. Возможно, это мой последний контракт. Я поговорил со своей семьей, своими близкими, и думаю, что принял правильное решение. Когда я прибыл сюда, я был парнем, который старался особо не задумываться о будущем, жил сегодняшним днем и старался делать все правильно. Смотришь на ребят вроде (Сидни) Кросби или (Александра) Овечкина — они играют всю карьеру в одном клубе, не меняют команду, и все отлично», — добавил он.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин подчеркнул, что уверен в том, что россиянин будет полностью отдаваться хоккею, несмотря на крупную сумму контракта.

«Это большое решение для Кирилла. Мы говорили с ним об этом, ведь это большое обязательство для него, так как мы говорим об остатке его карьеры. Некоторые люди посмотрели бы на сумму и сказали, что это простое для них решение, но это не так. Независимо от того, сколько денег ты получаешь или где ты живешь, если игра не получается, то ты не будешь счастлив. Что мне нравится в Кирилле, он очень сфокусирован на хоккее. Он хочет быть убежден, что делает все правильно для своего счастья», — сказал Герин.