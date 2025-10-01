Панарин и Шёстеркин — в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet

Канадский сайт Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов Национальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.
Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шёстеркин попали в топ-30 рейтинга, заняв 24-е и 27- места соответственно.
Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:
30. Брэндон Хагель, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
29. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс»;
28. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;
27. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
26. Миро Хейсканен, «Даллас Старз»;
25. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
24. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;
23. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;
22. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй»;
21. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».