Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.50
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
7.60
П2
1.22
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
4
:
Адмирал
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
52.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.75

Панарин и Шёстеркин — в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet

Канадский сайт Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов Национальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне.

Канадский сайт Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов Национальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шёстеркин попали в топ-30 рейтинга, заняв 24-е и 27- места соответственно.

Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:

30. Брэндон Хагель, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

29. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс»;

28. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;

27. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

26. Миро Хейсканен, «Даллас Старз»;

25. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;

24. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;

23. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;

22. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй»;

21. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».