Вратарь «Калгари» Просветов пропустил пять шайб в предсезонном матче НХЛ

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 8:1 (4:0, 2:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Макс Сассон (25-я и 60-я минуты), также по шайбе забросили Брок Бесер (7), Элиас Петтерссон (16), Тайлер Майерс (17), Дерек Форборт (17), Аату Рятю (34) и Куинн Хьюз (49). У «Калгари» отличился Джоэль Фараби (21).