Вратарь «Калгари» Просветов пропустил пять шайб в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 8:1 (4:0, 2:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Макс Сассон (25-я и 60-я минуты), также по шайбе забросили Брок Бесер (7), Элиас Петтерссон (16), Тайлер Майерс (17), Дерек Форборт (17), Аату Рятю (34) и Куинн Хьюз (49). У «Калгари» отличился Джоэль Фараби (21).
Российский вратарь «Калгари» Иван Просветов вышел в стартовом составе и был заменен на 32‑й минуте. Он пропустил пять шайб, отразив 14 бросков из 19. Российский форвард «Флэймз» Матвей Гридин очков не набрал.
Сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября.