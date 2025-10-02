Ричмонд
За удар Демидова Казинс получил максимальный штраф. С главным русским талантом все в порядке?

Фанаты «Хабс» проклинают обидчика в соцсетях.

Источник: Getty Images

В предсезонном матче НХЛ между «Оттавой» и «Монреалем» (0:5) произошел крайне неприятный эпизод — нападающий «Сенаторз» Ник Казинс ударил 19-летнего форварда «Канадиенс» Ивана Демидова в момент, когда тот даже не владел шайбой. Русский талант при этом доиграл до конца, а затем согнулся и схватился за руку. Больше на лед он не выходил. Казинс получил максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Что произошло

Инцидент случился в середине третьего периода. В игре Демидов отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча, который не доиграл до конца.

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи после встречи осудил действия Казинса: «В этом не было никакой необходимости. Это тренировочный матч, обе команды стараются тщательно подготовиться к длинному сезону. Не думаю, что для такого действия была хоть какая-то причина».

Трудно не согласиться с олимпийским чемпионом, ведь с учетом статуса матча и счета на табло оправдать агрессивное поведение Ника невозможно. Наказание к нарушителю правил пришло быстро — аккаунт NHL Player Safety на своей странице в соцсетях сообщил, что нападающий «Оттавы» оштрафован на 2148 долларов (максимальную сумму, предусмотренную коллективным соглашением) за удар клюшкой по рукам Демидова. Штраф рассчитывается исходя из зарплаты хоккеиста — она у Казинса составляет 825 тысяч.

Фанаты «Хабс» возненавидели Казинса

Канадец еще совсем недавно становился одним из самых ненавистных игроков лиги — согласно анонимному голосованию, он опередил даже известного задиру Брэда Маршана. Это уже многое говорит о манерах Казинса, который постоянно провоцирует и выводит из себя оппонентов. Похоже, максимальный штраф был выписан еще и на основании предыдущих «успехов» Ника.

Казинс никогда не боялся хвастаться различными грязными приемчиками в соцсетях, но на этот раз он отреагировал совсем иначе: сделал свою страницу в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) закрытой. Возможно, сделал он это из-за оскорблений в комментариях от фанатов «Хабс», которые просто возненавидели обидчика Демидова.

«Считаю этот поступок трусливым и глупым, и, честно говоря, я не большой поклонник хоккеиста Ника Казинса (у которого и в прошлом были сомнительные кейсы, подобные этому), но мы также не должны придавать этому личный характер. Некоторые фанаты иногда заходят слишком далеко, когда происходит что-то подобное, но, на мой взгляд, мы не должны сами сводить счеты. Счет будет открыт на льду в следующем очном поединке», — говорится в статье на сайте habsfanatics.ru.

С Демидовым все в порядке?

А главный вопрос касается, безусловно, не денежных санкций и противостояния болельщиков «Монреаля» с Казинсом, а состояния здоровья Демидова, который уже через неделю должен начать свой путь за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги в сезоне) — по всем котировкам и прогнозам он является главным фаворитом.

Портал Dans les Coulisses сообщает, что Ивана после матча видели на поле для гольфа в Квебеке. Один из читателей ресурса, наблюдавший за игрой вживую, написал: «Он не очень хорош в гольфе, но он не травмирован».

Остается надеяться, что главный русский талант в Канаде не получил серьезного повреждения и сможет начать свой первый полноценный сезон в НХЛ с самого старта.

Роман Кольцов