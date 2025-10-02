Восемь клубов НХЛ отказались подписывать игрока «Вашингтона»

Агенты хоккеиста на протяжении нескольких месяцев проводили активные переговоры с рядом команд НХЛ. Интерес со стороны «Флориды» был связан с поиском замены травмированному Александру Баркову, однако руководство клуба в итоге предпочло другие варианты усиления состава. Представители «Торонто» также изучали возможность подписания контракта, но в конечном счете не решились это сделать.