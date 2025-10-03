«Питтсбургу» пора менять Малкина. Идеальный вариант перехода — команда-чемпион

Последние годы каждое межсезонье НХЛ сопровождается слухами об обмене Евгения Малкина из «Питтсбурга». «Пингвинз» отличаются высоким уважением к ветеранам франшизы. Малкин, а также Сидни Кросби и Крис Летанг, отдавшие клубу все время в лиге, даже на закате карьеры получили солидные контракты. Пожалуй, сравниться с организацией из Пенсильвании может только «Вашингтон»: «Кэпиталз» верили и продолжают верить в Александра Овечкина и Джона Карлсона.
Нельзя с уверенностью сказать, в каком из сезонов Малкин был ближе всего к уходу из «Питтсбурга». По данным RG, начиная с лета 2024-го «Флорида», «Тампа» и «Монреаль» хотели выменять россиянина. Генменеджер Кайл Дубас отказывался от переговоров.
Евгений интересен другим клубам даже в 39 лет. В кризисном «Питтсбурге» нападающий два последних сезона шел по графику 0,7−0,8 очка за матч. По прошлой регулярке смущает показатель полезности (-24), но в дикий минус улетел даже Кросби. В тяжелом положении «Пингвинз» не стоит смотреть только на цифры, рассуждая о конкретном игроке. В пользу Малкина говорят востребованная позиция центра и богатый кубковый опыт, который пригодится многим командам.
В топ-клубах Малкин не потянет роль первого центра. Будем реалистами: лучшие годы магнитогорца остались в прошлом. В сезоне-2024/25 форвард отыграл лишь 68 матчей из 82. Талант остался при нем, но здоровье не позволит разрывать лигу, как в золотые годы «Питтсбурга». Однако помочь в больших делах в узкой роли Евгений еще может — и «Пингвинз», и командам, решающим более серьезные задачи. После травмы Александра Баркова, выбывшего на длительный срок, запустилась новая волна обсуждений: почему бы «Флориде» не устроить охоту на Джино?
Недавно русский финн перенес операцию на связках правого колена. Срок восстановления — от семи до девяти месяцев. С длительной реабилитацией в «Пантерз» не могут быть на сто процентов уверены, что Александр поправится к главным матчам сезона в плей-офф. Не забываем: в лазарете до декабря числится Мэттью Ткачак. Регулярку команда осилит и без них — закаленным бойцам Пола Мориса без разницы, с какой позиции заходить в первый раунд. Но уже там утомленная тремя финалами подряд «Флорида» может стать легкой жертвой, если Барков не вернется в строй.
Генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито приучил к качественной работе в дедлайн. В прошлом сезоне чемпионы усилились Брэдом Маршаном из «Бостона». Канадец прекрасно вписался в схемы Мориса, образовав вокруг себя убойное третье звено — пожалуй, лучшее в лиге в плей-офф. Можно провести параллель с Малкиным. Евгений (и не только он) утомился ждать преображения «Питтсбурга». Вероятно, это чудо случится уже без нынешнего ветеранского костяка. Логичное решение — расстаться с возрастным форвардом, получив взамен активы на будущее. А Евгений поможет «Флориде» в моменте — как это сделал Маршан в прошлом плей-офф.
Контракт россиянина действует последний год. Его кэпхит — 6,1 млн долларов — может оттолкнуть клубы, но в переговорах можно прийти к частичному удержанию зарплаты. Такой трюк проделывали многие команды, иногда даже включая в обмен третью сторону.
В подъем «Питтсбурга» с новым главным тренером Дэном Мьюзом не верится. Если не сейчас, то в дедлайн «Пенс» стоит обменять стареющего лидера, получив взамен активы для запущенной перестройки. Что с Малкиным в составе, что без него — команда вряд ли навяжет борьбу за плей-офф в Столичном дивизионе. Пора думать о будущем, как бы больно ни выглядело расставание с лидером франшизы прошлых лет. А в «Пантерз» Евгений сможет исполнить свой «Последний танец» и побороться за четвертый Кубок Стэнли на закате карьеры.