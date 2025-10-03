«Питтсбургу» пора менять Малкина. Идеальный вариант перехода — команда-чемпион

Недавно русский финн перенес операцию на связках правого колена. Срок восстановления — от семи до девяти месяцев. С длительной реабилитацией в «Пантерз» не могут быть на сто процентов уверены, что Александр поправится к главным матчам сезона в плей-офф. Не забываем: в лазарете до декабря числится Мэттью Ткачак. Регулярку команда осилит и без них — закаленным бойцам Пола Мориса без разницы, с какой позиции заходить в первый раунд. Но уже там утомленная тремя финалами подряд «Флорида» может стать легкой жертвой, если Барков не вернется в строй.