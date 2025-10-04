Ричмонд
Малкин набрал первое очко в предсезонке НХЛ

Пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в предсезонном матче НХЛ.

Источник: Ric Tapia/Getty Images

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сейбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 1:0). Дубль в составе победителей оформил Сидни Кросби (54-я и 61-я минуты), по шайбе забросили Филип Томасино (9), Харрисон Брунике (34) и Рикард Ракелль (47). У «Баффало» отличились Тейдж Томпсон (24), Иржи Кулих (28, 37) и Джейсон Цукер (31).

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу на Ракелля. 39-летний россиянин набрал свое первое очко в текущей «предсезонке». Сезон-2025/26 станет для Малкина 20-м в НХЛ. Его текущий контракт с «Питтсбургом» истекает следующим летом.

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов вышел на замену во втором периоде и отразил 12 бросков по своим воротам из 13. Российский голкипер «Баффало» Александр Георгиев сыграл в третьем периоде, пропустив три шайбы и отразив 14 бросков. Защитник «клинков» Всеволод Комаров результативными действиями не отметился.