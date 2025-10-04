Малкин набрал первое очко в предсезонке НХЛ

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 1:0). Дубль в составе победителей оформил Сидни Кросби (54-я и 61-я минуты), по шайбе забросили Филип Томасино (9), Харрисон Брунике (34) и Рикард Ракелль (47). У «Баффало» отличились Тейдж Томпсон (24), Иржи Кулих (28, 37) и Джейсон Цукер (31).