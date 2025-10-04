НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фото Овечкина

Лига опубликовала в соцсетях фотографию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Кэпиталз» сыграют с «Бостоном» (9 октября).
В предсезонном матче против «Брюинз», который состоялся 3 октября, 40-летний россиянин провел на льду 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».
