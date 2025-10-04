Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
3
:
Трактор
2
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
05.10
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
05.10
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.31
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
05.10
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
05.10
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фото Овечкина

НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки.

Источник: Соцсети

Лига опубликовала в соцсетях фотографию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Кэпиталз» сыграют с «Бостоном» (9 октября).

В предсезонном матче против «Брюинз», который состоялся 3 октября, 40-летний россиянин провел на льду 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше