Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на последний предсезонный матч

Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Коламбусом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин вошел в заявку команды на последний предсезонный матч против «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на странице столичного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X.

Встреча начнется в 2:00 мск. Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко также присутствует в заявке на матч.

Овечкин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Позднее россиянин вернулся к полноценным тренировкам, а 3 октября дебютировал в «предсезонке» в игре против «Бостон Брюинз».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

