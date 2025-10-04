Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.10
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
05.10
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
05.10
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
05.10
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
5
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Клуб «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Филадельфии, закончилась победой «Флайерз» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Трэвис Санхейм (19-я минута) и Трэвис Конекны (28, 59). Россияне Никита Гребенкин и Матвей Мичков отметились результативными передачами. В составе гостей отличились Кевин Руни (17), Ленни Хямеэнахо (21) и Пол Коттер (52), которому ассистировал Арсений Грицюк.

В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Буллиты в послематчевой серии реализовали игроки «Филадельфии» Тревор Зеграс и Конечны.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26 начнется для «Филадельфии» 10 октября гостевым матчем с «Флоридой Пантерз», а «Нью-Джерси» в тот же день на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».