«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Клуб «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Филадельфии, закончилась победой «Флайерз» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Трэвис Санхейм (19-я минута) и Трэвис Конекны (28, 59). Россияне Никита Гребенкин и Матвей Мичков отметились результативными передачами. В составе гостей отличились Кевин Руни (17), Ленни Хямеэнахо (21) и Пол Коттер (52), которому ассистировал Арсений Грицюк.
В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Буллиты в послематчевой серии реализовали игроки «Филадельфии» Тревор Зеграс и Конечны.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26 начнется для «Филадельфии» 10 октября гостевым матчем с «Флоридой Пантерз», а «Нью-Джерси» в тот же день на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».