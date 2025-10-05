Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.35
П2
3.63
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

«Каролина» уступила «Нэшвиллу», вратарь из России отдал голевой пас

«Каролина» уступила «Нэшвиллу» в предсезонке, вратарь Кочетков отдал голевой пас.

Источник: John Locher/AP/TASS

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл в овертайме «Каролину Харрикейнс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо (14), Тайсон Джост (25) и Йоаким Кемелль (65). В составе гостей отличились Джордан Мартинук (10) и Сет Джарвис (55).

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отметился голевой передачей, а также отразил 25 бросков из 28. Результативный пас на Кеммеля отдал российский форвард «Предаторз» Федор Свечков.

В другом матче дня передача российского нападающего Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелес Кингз» обыграть дома «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ).

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.