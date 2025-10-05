«Каролина» уступила «Нэшвиллу», вратарь из России отдал голевой пас

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл в овертайме «Каролину Харрикейнс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо (14), Тайсон Джост (25) и Йоаким Кемелль (65). В составе гостей отличились Джордан Мартинук (10) и Сет Джарвис (55).
Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отметился голевой передачей, а также отразил 25 бросков из 28. Результативный пас на Кеммеля отдал российский форвард «Предаторз» Федор Свечков.
В другом матче дня передача российского нападающего Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелес Кингз» обыграть дома «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ).
Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует 7 октября.