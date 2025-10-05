Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб, команды получили 299 минут штрафа

«Флорида» победила «Тампу» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 7:0.

Источник: Reuters

Голами в составе хозяев отметились Эван Родригес (трижды), Мэттью Самоскевич (дважды), Джек Студничка и Джефф Питри. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл первый и второй периоды, в третьем его сменил соотечественник Даниил Тарасов. Российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского тоже поменяли перед началом третьего периода.

На счету хоккеистов «Тампы» 182 штрафных минуты, у хозяев льда — 140. По ходу встречи произошло пять драк.

В третьем периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного точного броска по воротам Тарасова.

На счету «Флориды» — 130 минут штрафного времени, у «Тампы» — 169 минут.

«Флорида» и «Тампа» сыграли последний предсезонный матч. «Пантерз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 8 октября против «Чикаго», а «Лайтнинг» встретится с «Оттавой» 10 октября.