«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб, команды получили 299 минут штрафа

Голами в составе хозяев отметились Эван Родригес (трижды), Мэттью Самоскевич (дважды), Джек Студничка и Джефф Питри. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл первый и второй периоды, в третьем его сменил соотечественник Даниил Тарасов. Российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского тоже поменяли перед началом третьего периода.
На счету хоккеистов «Тампы» 182 штрафных минуты, у хозяев льда — 140. По ходу встречи произошло пять драк.
В третьем периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного точного броска по воротам Тарасова.
На счету «Флориды» — 130 минут штрафного времени, у «Тампы» — 169 минут.
«Флорида» и «Тампа» сыграли последний предсезонный матч. «Пантерз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 8 октября против «Чикаго», а «Лайтнинг» встретится с «Оттавой» 10 октября.