«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб, команды получили 299 минут штрафа

Голами в составе хозяев отметились Эван Родригес (трижды), Мэттью Самоскевич (дважды), Джек Студничка и Джефф Питри. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл первый и второй периоды, в третьем его сменил соотечественник Даниил Тарасов. Российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского тоже поменяли перед началом третьего периода.