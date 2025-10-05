Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в заключительном предсезонном матче НХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). За «Вашингтон» с передачи россиянина Ивана Мирошниченко отличился Деклан Чисхольм (23-я минута), также шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа (31). У «Коламбуса» гол на счету Мэтью Оливера (59).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел второй предсезонный матч после повреждения. Россиянин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Позднее нападающий вернулся к полноценным тренировкам, а 3 октября дебютировал в «предсезонке» в игре против «Бостон Брюинз».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Результаты других матчей:

  • «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1);
  • «Чикаго Блэкхокс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1);
  • «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше