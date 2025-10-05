«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). За «Вашингтон» с передачи россиянина Ивана Мирошниченко отличился Деклан Чисхольм (23-я минута), также шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа (31). У «Коламбуса» гол на счету Мэтью Оливера (59).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел второй предсезонный матч после повреждения. Россиянин 18 сентября покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Позднее нападающий вернулся к полноценным тренировкам, а 3 октября дебютировал в «предсезонке» в игре против «Бостон Брюинз».
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21-м в карьере Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона-2024/25 форвард превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Результаты других матчей:
- «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1);
- «Чикаго Блэкхокс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1);
- «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).