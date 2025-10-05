Гол и две передачи Сергачева помогли «Юте» выиграть матч в предсезонке НХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Юта Мамонт» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 6:4 (4:1, 0:3, 2:0). В составе хозяев отличился россиянин Михаил Сергачев (8-я минута), также шайбы забросили Дилан Гюнтер (9), Эндрю Агоццино (12), Кайлер Ямамото (14), Клейтон Келлер (45) и Брэндон Танев (52). За «Сан-Хосе» забили Адам Годетт (3), Тайлер Тоффоли (22), Баркли Гудроу (25) и Уилл Смит (34).
Сергачев также отметился двумя голевыми передачами. Кроме того, два ассиста на счету российского защитника «Шаркс» Шакира Мухамадуллина. Его одноклубник голкипер Ярослав Аскаров отразил 18 из 24 бросков.
«Юта» начнет регулярный чемпионат НХЛ 9 октября с гостевого матча против «Колорадо Эвеланш». В тот же день «Сан-Хосе» примет «Вегас Голден Найтс».
Результаты других матчей:
- «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 ОТ (1:2, 1:2, 3:1, 1:0);
- «Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).