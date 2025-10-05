Гол и две передачи Сергачева помогли «Юте» выиграть матч в предсезонке НХЛ

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 6:4 (4:1, 0:3, 2:0). В составе хозяев отличился россиянин Михаил Сергачев (8-я минута), также шайбы забросили Дилан Гюнтер (9), Эндрю Агоццино (12), Кайлер Ямамото (14), Клейтон Келлер (45) и Брэндон Танев (52). За «Сан-Хосе» забили Адам Годетт (3), Тайлер Тоффоли (22), Баркли Гудроу (25) и Уилл Смит (34).