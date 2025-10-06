Самые роскошные свадьбы российских спортсменов: Овечкин и Шубская, Трусова и Игнатов, Плющенко и Рудковская

Спортсмены хоть и не звезды шоу-бизнеса, однако часто устраивают роскошные свадебные торжества, которые поражают своей красотой, шиком и пафосом. Собрали самые помпезные свадьбы звезд российского спорта.
Александр Овечкин и Настасия Шубская
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и модель Настасия Шубская скромно расписались в 2016 году. А вот свадьбу с гостями отметили через год в День семьи 8 июля.
В подмосковной Барвихе гуляли звезды спорта и шоу-бизнеса. На торжестве присутствовали Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Олег Знарок, Роман Ротенберг, Виталий Фридзон, Денис Глушаков, Катя Лель, Яна Рудковская, Александр Розенбаум, DJ Smash и другие.
Российского нападающего со свадьбой поздравил президент РФ Владимир Путин. Поздравление от его лица зачитал ведущий Николай Басков. Для гостей пели Любовь Успенская, Иосиф Кобзон, Boney M, Баста, «Ленинград», танцевала балетная труппа Большого театра.
Для торжества жених выбрал классический костюм от Tom Ford стоимостью 200 тысяч рублей. Невеста сменила несколько платьев от дизайнера Светланы Лялиной, Galia Lahav и Zuhair Murad.
За угощение отвечала известная компания Novikov Catering, ее обслуживание обошлось в 2,5 миллиона рублей. Торт с подсветкой и высотой несколько метров сделал известный кондитер Ренат Агзамов.
Александра Трусова и Макар Игнатов
В 2025 году свадьба года среди спортсменов была у Александры Трусовой и Макара Игнатова. 17 августа фигуристы расписались в ЗАГСе в узком кругу семьи, после чего устроили роскошное торжество в подмосковной усадьбе «Золотой лев». Неудивительно, ведь за атмосферу отвечала Яна Рудковская.
Невеста сменила несколько нарядов. Однако самым запоминающимся стало пышное платье из французского шелка, в котором она появилась на церемонии. Оно весило 15 килограммов. Фату длиной 5,5 метра несли Александр и Арсений Плющенко. Кстати, ее размер отсылал к пяти четверным прыжкам в произвольной программе Трусовой на Олимпиаде в Пекине.
Поздравить молодоженов пришли не только звезды фигурного катания, но и популярные блогеры. Жених и невеста для первого танца молодоженов на удивление выбрали песню не Димы Билана, а Мота — «Мурашками». Гостей угощали необычным тортом. Он был выполнен в виде пирамиды из бокалов. Помимо этого Рудковская подарила Александре и Макару на медовый месяц еще и отдых на Мальдивах.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Яна Рудковская взялась за свадьбу Александры Трусовой и Макара Игнатова, и у нее уже был прекрасный опыт организовывать подобные торжества. Продюсер Димы Билана и для своей церемонии бракосочетания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко устроила настоящий праздник в далеком 2009 году.
Сперва молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе, а после отправились в Barvikha Hotel & Spa, где состоялся торжественный вечер со 150 гостями. Среди них Федор Бондарчук, Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Валуев, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Андрей Малахов и другие. Ведущей праздника стала Тина Канделаки.
В этот вечер пели Дима Билан и Николай Басков. Главным украшением праздничного стола стал двухметровый торт с сахарными фигурками жениха и невесты. Яркое торжество приехали снимать не только российские телеканалы, но и японские, где обожают фигурное катание.
Невеста выбрала два платья: белое от Cavalli и лиловое от Zuhair Murad. На голове у Яны была диадема за 1,5 миллиона евро, которую взяли напрокат. Первую брачную ночь молодожены провели в президентском люксе отеля.
Александр Радулов и Дарья Дмитриева
Хоккеист Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева расписались в 2015 году, а через год сыграли свадьбу. Церемония прошла в старинной усадьбе «Морозовка». Торжество получилось помпезным. Жених и невеста устроили «Свадьбу богов», задекорировав место под Древнюю Грецию. Обмен клятвами был на установленном подиуме, стилизованном под Олимп, на который нужно было подняться по золотым ступеням вдоль фигурок ангелов-хранителей. Официанты и танцоры были переодеты в различных мифологических существ.
На торжестве присутствовало 100 гостей. Для них пели Баста и Artik & Asti, выступали братья-иллюзионисты Сафроновы. Ведущими стали актеры ситкома «Универ» Арарат Кещян и Станислав Ярушин. Гостей ждали световое и огненное шоу, театрально-музыкальная постановка, огромный торт и салют.
Молодожены предстали в образах древнегреческих богов. Дарья Дмитриева выбрала два платья от Татьяны Мельниковой: золотое и белое с перьями. В общей сложности наряды невесты обошлись в полмиллиона рублей.
Елена Дементьева и Максим Афиногенов
16 июля 2011 году состоялась роскошная свадьба теннисистки Елены Дементьевой и хоккеиста Максима Афиногенова. Торжество проходило на крыше отеля «Ритц Карлтон» с видом на Красную площадь.
Поздравить жениха и невесту пришло около 200 гостей, большая часть из которых — известные спортсмены. Это Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Алексей Касатонов, Мария Кириленко, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Шамиль Тарпищев и другие. Свои видеопоздравления прислали легенды тенниса Роджер Федерер, Каролина Возняцки и Ким Клейстерс.
Развлекал собравшихся певец Юрий Антонов, ведущим свадьбы был спортивный комментатор и журналист Василий Уткин.
Анастасия Гореева и Карим Халили
Российские биатлонисты Анастасия Гореева и Карим Халили поженились 1 августа 2024 года. Однако само торжество состоялось в сентябре. И прошло оно с размахом.
Праздновали в подмосковном комплексе «Усадьба Тайны Рублева». Были приглашены члены сборной России по биатлону Эдуард Латыпов, Виктория Метеля, тренер Егор Сорин, Ирина Казакевич, лыжник Александр Легков и легкоатлет Юрий Борзаковский. В общей сложности пришло более 60 человек.
Место было оформлено в светлых тонах, стояло много живых цветов. Девиз свадьбы был «Точно в цель». Эти слова красовались в главном зале и на торте. Гостей ждали театральная постановка, шоу танцоров, роскошный двухъярусный торт, фейерверки. Также было милое выступление детей, которые в танце продемонстрировали первую встречу Анастасии и Карима. Гости были в восторге. Эту церемонию сразу же окрестили свадьбой года у биатлонистов.