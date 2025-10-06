Самые роскошные свадьбы российских спортсменов: Овечкин и Шубская, Трусова и Игнатов, Плющенко и Рудковская

Хоккеист Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева расписались в 2015 году, а через год сыграли свадьбу. Церемония прошла в старинной усадьбе «Морозовка». Торжество получилось помпезным. Жених и невеста устроили «Свадьбу богов», задекорировав место под Древнюю Грецию. Обмен клятвами был на установленном подиуме, стилизованном под Олимп, на который нужно было подняться по золотым ступеням вдоль фигурок ангелов-хранителей. Официанты и танцоры были переодеты в различных мифологических существ.