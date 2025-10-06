Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.66
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

«Вашингтон» опубликовал видео с Овечкиным, посвященное его дебюту 20 лет назад

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в соцсетях видео.

Источник: AP 2024

Ролик посвящен капитану Александру Овечкину, а точнее его дебюту за столичный клуб. Российский хоккеист дебютировал 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс», в котором оформил дубль.

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894). Овечкин завершил регулярку-2024/25, доведя количество шайб до 897.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. Свой первый матч в чемпионате «Вашингтон» проведет дома против «Бостон Брюинз» в ночь на 9 октября.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше