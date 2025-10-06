«Вашингтон» опубликовал видео с Овечкиным, посвященное его дебюту 20 лет назад

Ролик посвящен капитану Александру Овечкину, а точнее его дебюту за столичный клуб. Российский хоккеист дебютировал 5 октября 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс», в котором оформил дубль.
Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894). Овечкин завершил регулярку-2024/25, доведя количество шайб до 897.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. Свой первый матч в чемпионате «Вашингтон» проведет дома против «Бостон Брюинз» в ночь на 9 октября.
