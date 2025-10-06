Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.66
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Кучеров и Василевский вошли в десятку лучших игроков НХЛ по версии NHL Network

NHL Network опубликовала финальную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.

Источник: NHL.com

Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 10-го по 1-е места.

В десятку лучших вошли нападающий «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Кучеров занял пятое место, Василевский — девятое.

Лучшим игроком по версии NHL Network стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также в тройку вошли Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е, с 30-го по 21-е и с 20-го по 11-е.

Лучшие игроки НХЛ по версии NHL Network с 10-го по 1-е место

10. Квинтон Хьюз («Ванкувер»);

9. Андрей Василевский («Тампа»);

8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»);

7. Сидни Кросби («Питтсбург»);

6. Александр Барков («Флорида»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

4. Кайл Макар («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше