Овечкин бросит Америку, Панарин заработает: главные русские интриги в НХЛ

С момента громкого перехода россиянина в «Рейнджерс» летом 2019-го клуб из Нью-Йорка лишь дважды дошел до финала конференции и еще трижды не вышел в плей-офф. При своей результативности, классе и уникальности Панарин пока не дал клубу того, чего от него ждали, выписывая россиянину контракт с кэпхитом 11,6 миллиона долларов. В Америке предполагают, что «Рейнджерс» попробует подписать с Панариным новый контракт, но с понижением зарплаты. Артемий же может от такого варианта отказаться и следующим летом на рынке свободных агентов найти выгодное по деньгам предложение. Но не исключен и вариант с его возвращением в Россию, тем более сам хоккеист недавно признался, что в будущем еще хотел бы поиграть в КХЛ.