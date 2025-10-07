Овечкин бросит Америку, Панарин заработает: главные русские интриги в НХЛ

Овечкин выбьет 1000 голов и покинет Америку?
Наибольшее внимание приковано к Александру Овечкину. Если раньше всех увлекала легендарная погоня российского нападающего за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, то теперь всех беспокоит один вопрос: «Что дальше?».
Новый сезон станет для Овечкина в 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтон Кэпиталз». Многие предполагают, что россиянин завершит карьеру в Северной Америке и вернется в Россию. Сам Александр Михайлович еще не принял окончательного решения. Он не исключает возможности подписания нового контракта с «Вашингтоном», но не стремится задерживаться в НХЛ. Все будет зависеть от его желания и здоровья.
- В новый сезон 40-летний россиянин войдет в статусе лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги, в его активе 897 голов.
- Ему надо забросить три шайбы, чтобы стать первым в истории НХЛ игроком, достигшим отметки в 900 голов в «регулярках».
- Российский форвард также станет вторым среди действующих игроков лиги, кто проведет 1500 матчей в чемпионатах НХЛ. Ему осталось сыграть в девяти матчах, чтобы добраться до этой отметки.
При удачном стечении обстоятельств это случится в ночь на 26 октября по московскому времени, когда «Вашингтон» примет «Оттаву». До Овечкина аналогичный юбилей отметит канадец Брент Бернс: перешедший летом в «Колорадо Эвеланш» 40-летний канадский защитник находится в трех играх от отметки в 1500 матчей.
Среди множества новых достижений Овечкина в НХЛ одним из главных ожидается попадание россиянина в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги. Александру (1623 очка) надо набрать 19 баллов, чтобы опередить Джо Сакика и занять чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги, став вторым европейским игроком в топ-10 рейтинга. Первый европеец — Яромир Ягр. Легендарный чех с 1921 очками за карьеру в общем зачете уступает только Уэйну Гретцки (2857).
Овечкин также располагается на 11-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Суммарно в 1652 матчах он набрал 1770 очков (974+796). Ближайшая цель Александра в этом рейтинге — Марсель Дионн (1816 очков).
Интересно, что Овечкину по силам побороться и за абсолютный снайперский рекорд лиги: до лидерства по голам в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф российскому нападающему осталось забросить 43 шайбы, чтобы опередить Гретцки (1016) и в этом рейтинге.
Последний сезон для Евгения Малкина?
Как и Александр Овечкин, российский форвард «Питтсбург Пингвинз» вступает в свой последний сезон по текущему контракту. Его карьерное будущее остается открытым. Сам Евгений неоднократно отмечал желание и готовность и далее играть в НХЛ. По его признаниям, он способен провести в лиге еще два года. В то же время Малкин не исключал возможность вернуться в Россию: в случае ухода из «Питтсбурга» звездного и прославленного центрфорварда готов принять его родной магнитогорский «Металлург».
В Северной Америке все чаще рассматривают его потенциальный обмен из «Пингвинз». В клубе слухи не подтверждают, но и не отрицают, отмечая, что вопрос о сотрудничестве с российским форвардом будет предметно обсуждаться в феврале.
Известный инсайдер Фрэнк Серавалли и хоккейный аналитик TSN Мартен Бирон активно сватают Малкина во «Флориду Пантерз» и утверждают, что Евгений может стать отличной фигурой для обмена в дедлайн в клуб, который точно будет бороться за чемпионство. Сам Джино не представляет себе такого развития событий:
«Есть пример Брэда Маршанда, которого обменяли, и он выиграл Кубок Стэнли, у него все здорово. Но это все равно странно. Я не знаю, какие чувства испытывал бы, если бы “Питтсбург” захотел обменять меня. Если это мой последний год, то у меня за плечами 20 сезонов. Это совсем неплохо. Я рад, что был частью “Питтсбурга”, рад, что выиграл здесь три Кубка Стэнли».
Малкин понимает, что многое будет зависеть как от результатов команды, так и от его игры. В грядущем сезоне Евгений может достичь отметки в 1400 очков в карьере в чемпионатах НХЛ и стать третьим после Марио Лемье и Сидни Кросби игроком в истории «Пингвинз», кому покорится эта вершина. Если 39-летнего россиянина не подведет здоровье, то необходимые для этого 54 балла он выбьет. Фитнес-тренер и бодибилдер Дмитрий Яшанькин, давно сотрудничающий с Джино, в разговоре с РИА Новости признался, что прямо сейчас «Евгений находится в лучшей форме, чем в предыдущие годы, он стал сильнее, быстрее, выносливее».
Мощный юбилей для Кучерова
Никита Кучеров прямо сейчас (да и вообще последние несколько лет) является лучшим российским хоккеистом. Это подтверждают и многочисленные рейтинги североамериканских СМИ и самой НХЛ, и непосредственно результаты Никиты — лучшего бомбардира двух последних регулярных сезонов лиги. И пусть американские журналисты раз за разом оставляют россиянина без заслуженного «Харт Трофи», сами хоккеисты признают крайнего форварда «Тампы» самым выдающимся в лиге на сегодняшний день. И это при живых Конноре Макдэвиде с Натаном Маккинноном!
В прошлой «регулярке» Никита едва не дотянул до юбилейной отметки в 1000 очков. Эта вершина ему покорится в первых матчах нового регулярного розыгрыша — осталось набрать шесть баллов. С учетом его высокой результативности, россиянин способен управиться даже за 2−3 матча. Кучеров станет лишь шестым российским хоккеистом в истории, кто доберется до отметки в 1000 очков. Звезда «Лайтнинг» может также стать первым россиянином в истории, кто наберет 100 очков и более в четырех «регулярках» подряд, — на данный момент Никита делит лидерство по этому показателю с Овечкиным.
Что делать Панарину?
Новый сезон должен стать судьбоносным для Артемия Панарина. Вступает в силу его последний год по текущему контракту с «Нью-Йорк Рейнджерс», и на данный момент нет информации и ясности по будущему российского форварда. С одной стороны, «Рейнджерс» невозможно представить без Панарина, ключевого игрока команды и ее самого результативного хоккеиста. Какими бы ни были результаты у команды, лучшим игроком в стане «синерубашечников» по итогам последних сезонов признавался именно Хлебушек, стабильно набирающий под сотню очков в каждой «регулярке». В новом сезоне он покорит очередную вершину и пробьет отметку в 900 очков в чемпионатах НХЛ. С другой, «Рейнджерс» с Артемием все еще не знают побед.
С момента громкого перехода россиянина в «Рейнджерс» летом 2019-го клуб из Нью-Йорка лишь дважды дошел до финала конференции и еще трижды не вышел в плей-офф. При своей результативности, классе и уникальности Панарин пока не дал клубу того, чего от него ждали, выписывая россиянину контракт с кэпхитом 11,6 миллиона долларов. В Америке предполагают, что «Рейнджерс» попробует подписать с Панариным новый контракт, но с понижением зарплаты. Артемий же может от такого варианта отказаться и следующим летом на рынке свободных агентов найти выгодное по деньгам предложение. Но не исключен и вариант с его возвращением в Россию, тем более сам хоккеист недавно признался, что в будущем еще хотел бы поиграть в КХЛ.
Новый поход Бобровского за Кубком Стэнли
«Флорида» вновь будет претендовать на победу в Кубке Стэнли. За последние три года «Пантерз» трижды дошли до финала плей-офф и дважды подряд отметили триумф, они имеют все шансы продлить чемпионскую серию. В случае успеха Сергей Бобровский пополнит редкий список российских хоккеистов, кто выиграл Кубок Стэнли в качестве игрока три раза, и станет первым российским вратарем, достигшим этого.
Для Бобровского новый сезон станет последним по его текущему контракту в НХЛ. После того, как Марк-Андре Флери официально завершил карьеру, Сергей стал самым побеждающим голкипером лиги среди действующих вратарей. Сейчас в активе 37-летнего россиянина 429 побед в 754 матчах (740 — в старте) чемпионатов НХЛ, по этому показателю занимает 10-е место за всю историю лиги. При удачном стечении обстоятельств Бобровский способен подняться на несколько позиций. Если он одержит еще 31 победу (в последних двух сезонах российский вратарь добыл по 30+ побед), то опередит самого Хенрика Лундквиста и сместит прославленного шведа с шестой строчки.
Бобровскому также остался один шатаут до юбилейного 50-го «сухого» матча в карьере в «регулярках» НХЛ. До сих пор среди российских вратарей эту отметку смог достичь только Евгений Набоков, которому принадлежит российский рекорд по числу игр «на ноль» (59).
Чьего дебюта ждем?
В прошедшее межсезонье НХЛ пополнилась рядом российских игроков, кому предстоит сделать свои первые шаги в сильнейшей лиге мира. Некоторым из них придется пробиваться в основной состав через игры за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге (АХЛ), на кого-то же, напротив, будут возложены более высокие надежды.
В первую очередь внимание будет обращено на бывших форвардов петербургского СКА Захара Бардакова и Арсения Грицюка, которые подписали контракты новичков с «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Девилз» соответственно. То же касается и Данилы Юрова, которого в «Миннесоте Уайлд» ждали не один год. Не менее интересной будет судьба недавних чемпионов КХЛ Дмитрия Симашева и Даниила Бута: молодые россияне, выигравшие с ярославским «Локомотивом» Кубок Гагарина, сразу по окончании сезона-2024/25 подписали контракты с «Ютой Мамонт». Наконец, главный «трансфер» из России в Америку закрепился за Максимом Шабановым. Звезда последних нескольких сезонов КХЛ в составе «Трактора» этим летом решился на новый шаг в карьере и перебрался в «Нью-Йорк Айлендерс».
Кроме них своего дебюта в НХЛ будут ожидать новички системы «Каролины Харрикейнз» вратарь Амир Мифтахов и нападающий Иван Рябкин, форвард системы «Сент-Луис Блюз» Никита Сусуев, пополнивший стан клуба «Лос-Анджелес Кингз» Кирилл Кирсанов и голкипер Станислав Бережной, расторгнувший контракт с московским «Динамо» после обмена из СКА и переехавший в систему «Чикаго Блэкхокс».
Демидов — лучший новичок?
Формально в статусе новичка лиги в новом сезоне будет числиться и Иван Демидов, которы й успел дебютировать в НХЛ еще весной. Самый талантливый российский игрок своего поколения по итогам сезона-2024/25 КХЛ был признан лучшим новичком турнира, а уже в Канаде моментально поставил местную публику на уши, набрав 2 очка (1+1) в дебютном матче за «Монреаль Канадиенс». В НХЛ считают именно Демидова фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ. По результатам голосования среди североамериканских экспертов Иван набрал 74 очка и с огромным отрывом занял первое место, опередив своего ближайшего конкурента Мэттью Шефера из «Айлендерс» на 35 пунктов.
«Он меняет направление атаки так же, как это делали Сергей Макаров и Алексей Ковалев. Защитникам в борьбе против него нужно чертовски хорошо кататься, чтобы противостоять ему, ведь Иван на скорости врывается в зону и способен так же быстро менять свое направление на 90 градусов. Он будет использовать этот прием игрока высокого класса, но у него имеются и другие качества. Иван способен забивать после броска в касание, может создавать комбинации, обыгрывать один в один. В атаке он представляет не двойную, а тройную угрозу», — говорил о нем Кристер Рокстр, отработавший 15 лет скаутом в «Канадиенс».
Кроме Демидова в топ претендентов на «Колдер Трофи» среди россиян также вошли Александр Никишин из «Каролины» (10 очков), Ярослав Аскаров из «Сан-Хосе Шаркс» (9 очков) и Максим Шабанов (4 очка).
Друг Овечкина нашел себе новый клуб
Межсезонье в НХЛ ознаменовалось интересными переходами и среди опытных россиян. Фигурантом одной из самых громких сделок лета стал Владислав Гавриков — российский защитник после ухода из «Лос-Анджелеса» на рынке свободных агентов заполучил семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму в 49 млн долларов. Жаркое солнце Калифорнии карьере на Востоке США, напротив, предпочел другой звездный российский защитник: Дмитрий Орлов попрощался с идеей вернуться в «Вашингтон» к своему близкому другу Александру Овечкину и на рынке свободных агентов принял от «Сан-Хосе» предложение о двухлетнем контракте на 13 млн долларов. С ним состав «Шаркс» пополнил и Егор Афанасьев, чью годовую командировку в московский ЦСКА нельзя назвать успешной.
Из стана армейцев, к слову, в Америку снова вернулся Иван Просветов. Российский вратарь подписал контракт с «Калгари Флэймз», в разговоре с РИА Новости он отмечал, что в стане «огоньков» у него будут «самая благоприятная возможность бороться за место в составе» и «перспективы не просто бороться за выход в плей-офф, а выйти туда и рассчитывать на что-то большее», однако сезон он начнет не в НХЛ, а в АХЛ. Та же участь постигла Виталия Кравцова: летом он не смог договориться с «Трактором» и предпринял еще одну попытку попробовать свои силы в Америке. Новый сезон он начнет в фарм-клубе «Ванкувер Кэнакс». Ранее российский защитник Александр Алексеев попрощался с Овечкиным и всей франшизой «Вашингтона» и пополнил стан «Питтсбурга». Правда, и «Пингвинз» пока не находят ему места в основном ростере. Новые клубы в НХЛ обрели и старожилы Александр Георгиев и Евгений Дадонов: опытный вратарь летом подписал однолетний контракт с «Баффало Сэйбрз», а 36-летний форвард ближайший сезон проведет в «Нью-Джерси».
Кроме переходов среди свободных агентов российские игроки перед стартом сезона фигурировали и в обменах. Так, «Детройт Ред Уингз» отказался от Владимира Тарасенко и отправил его в «Миннесоту» в обмен на то, что «Уайлд» заберут на себя всю сумму оставшегося контракта россиянина, а «Филадельфия Флайерз» так и не увидела того самого Ивана Федотова, которого ждала несколько лет назад, и отдала скандального вратаря «Коламбусу». Новым российским вратарем обзавелась и «Флорида», заменявшая у все те же «Блю Джекетс» Даниила Тарасова, а защитник Данил Гущин был обменян из «Сан-Хосе» в «Колорадо».