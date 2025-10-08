Снайпер — огонь: какие рекорды может побить Овечкин в своем последнем сезоне за океаном

Еще один отличный шанс превзойти Гретцки будет у российской суперзвезды в списке лучших бомбардиров в истории одной франшизы. Но нужно упомянуть, что для Александра вся заокеанская карьера связана с «Вашингтоном», тогда как Уэйн и после «Эдмонтона» провел в лиге много продуктивных лет. Кросби, кстати, станет всего четвертым форвардом, набравшим 1700 очков в одних цветах, после Лемье и двух легенд «Детройта» — Горди Хоу и Стива Айзермана. В десятке в ближайшее время ожидается и еще один россиянин — вечный «пингвин» Евгений Малкин отстает от Майка Модано всего на 13 баллов.