Малкин вошел в историю, Панарин провалился: как стартовал сезон НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» начал защиту титула с победы, легенда «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел результативный матч, а «Колорадо Эвеланш» одолел «Лос-Анджелес Кингз». О стартовом игровом дне нового сезона Национальной хоккейной лиги — в материале РИА Новости Спорт.
Победное возвращение Бобровского
Чемпионам последних двух сезонов волей календаря выпала возможность открыть новый розыгрыш НХЛ. «Флорида» на своей площадке принимала «Чикаго Блэкхокс» — клуб, который, в отличие от «Пантерз», в предыдущих чемпионатах «боролся» за место на дне турнирной таблицы и рассчитывал на высокий выбор на драфте. А ведь десять лет назад «ястребы» были совсем в другой роли и гордо носили звание клуба, кому удалось выиграть три Кубка Стэнли в течение нескольких лет. Сегодня же претендентом на статус команды-династии является именно «Флорида».
Перед стартом игры на площадке действующих чемпионов НХЛ прошла торжественная церемония поднятия стяга в честь победы «пантер» в Кубке Стэнли. Эту церемонию клуб проводит уже второй сезон подряд, но в этот раз команда Пола Мориса не может досчитаться двух ключевых игроков, которые были одними из главных авторов последних успехов «Флориды». Звездный американский форвард Мэттью Ткачук летом перенес операцию по устранению грыжи и разрыва приводящей мышцы и выбыл из строя минимум до зимы, а капитан команды и ее ведущий центрфорвард Александр Барков перед самым стартом чемпионата повредил крестообразные связки правого колена, из-за чего пропустит всю «регулярку».
На правах хозяев и сильнейшей команды лиги «Флорида» активно, мощно и уверенно начала матч и действовала с позиции силы, регулярно угрожая воротам. Однако счет открыли именно хоккеисты «Чикаго», когда в середине периода гости подловили «пантер» на ошибке, и Фрэнк Назар реализовал выход один на один с Сергеем Бобровским, став автором первого гола нового сезона НХЛ.
Впрочем, на этот гол хозяева моментально ответили двумя подряд заброшенными шайбами в исполнении Эй Джей Грира и Картера Верхаге. Интересно, что вместе с этим Грир через несколько минут после своего гола успел еще и подраться с Ником Фолиньо, замахнувшись на хет-трик Горди Хоу.
Его Грир оформить так и не смог, но вряд ли канадский форвард «Пантерз» печалится по этому поводу. «Флорида» немного просела во втором периоде и даже пропустила от «Чикаго», едва выйдя из раздевалки, но в третьей 20-минутке снова полностью контролировала игру и благодаря шайбе Йеспера Боквиста, забившего в бейсбольном стиле, добыла победу. Как и год назад, «пантеры» начали защиту чемпионского титула с победы в своем первом матче в сезоне.
Сергей Бобровский за всю игру отразил 17 бросков из 19 и добыл 430-ю победу в своей карьере в чемпионатах НХЛ. Из этих 430 побед 37-летний российский вратарь выиграл уже восьмой раз за карьеру в матче открытия сезона НХЛ для своей команды. По этому показателю голкипер «Флориды» сравнялся с Хенриком Лундквистом, Крейгом Андерсоном, Майком Верноном и Жаком Плантом. Больше побед в стартовых играх «регулярки» НХЛ за всю историю лиги добыли лишь Мартин Бродер, Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф (все — по 10 побед), а также Райан Миллер (9).
Первые очки Малкина
Продолжение программы игрового дня, ознаменовавшего старт нового сезона, случилось в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден», где встретились местные «Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Этот матч сам по себе обладал вывеской принципиального противостояния, учитывая, насколько бескомпромиссным были предыдущие очные игры команд в последние несколько лет. Однако были и нюансы, сделавшие этот вечер особенным.
Во-первых, впервые за многие годы Майк Салливан вышел на матч с участием «Питтсбурга» в качестве тренера команды-соперника. Американский специалист возглавлял «Пингвинз» на протяжении десяти лет и привел клуб к двум подряд победам в Кубке Стэнли (2016 и 2017), но после трех подряд сезонов без попадания в плей-офф покинул клуб. Без работы Салливан долго не сидел и занял аналогичную должность в «Рейнджерс»: «синерубашечники» в прошлом сезоне также не пробились в плей-офф и по окончании сезона уволили Питера Лавиолетта.
Во-вторых, «Питтсбург» переписал историю НХЛ, войдя в сезон с трио ветеранов Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом. Эти легенды «Пингвинз» всю свою карьеру в лиге играют за один клуб, и новый сезон стал уже 20-м подряд, как все трое борются бок о бок. Не только за всю историю лиги, но и во всех главных североамериканских профессиональных лигах не было еще ни одного подобного союза, как у Малкина, Кросби и Летанга. Возможно, нынешний сезон станет для их объединения последним: контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом» подходит к концу, и пока клуб не торопится продлевать сотрудничество с прославленным и легендарным российским нападающим.
Сам Евгений понимает, что ему необходимо провести этот чемпионат максимально эффективно, чтобы остаться в клубе, где он выиграл три Кубка Стэнли, два «Арт Росс Трофи», а также «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и награду «Тед Линдсей Эворд». Опытный центрфорвард не стал откладывать дело в долгий ящик и принялся набирать очки. На исходе первого периода Джино, выиграв вбрасывание в чужой зоне, эффектно завладел шайбой и моментально отправил ее в зону слота, где совсем одиноким оказался Джастин Бразо. Тому не составило труда переиграть Игоря Шестеркина.
Российский вратарь «Рейнджерс», чей рекордный контракт с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступил в силу с нового сезона, на протяжении всего матча держал команду в игре и своими сейвами давал ей шансы отыграться, однако форварды «синерубашечников» в этот вечер промолчали. «Рейнджерс» не соорудили ни одного гола даже при игре в шесть полевых. Тот же Артемий Панарин отметился лишь отметкой «-3» в графе показателя полезности. Зато «Пингвинз» по пустым воротам соперника выстрелили охотно: с интервалом в 20 секунд их по разу поразили все тот же Бразо и Блейк Лизотт. В эпизоде со вторым голом Бразо ассистентом вновь выступил Малкин.
Благодаря ассистентскому дублю Евгений Малкин вплотню приблизился к Матсу Сундину в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Именитый швед с 1349 очками в 1346 матчах открывает топ-30 рейтинга. Малкину (1348 очков в 1214 матчах) осталось набрать один балл, чтобы догнать Сундина. Российский форвард «Питтсбурга» также провел 169-й матч в карьере в рамках «регулярок» НХЛ, в котором он сделал минимум две голевые передачи, и сравнялся по этому показателю с Джонни Буциком. Среди действующих игроков лиги больше только у Кросби (254) и Коннора Макдэвида (197).
Исторический матч для клуба Ничушкина
Завершающий матч игрового дня состоялся в Лос-Анджелесе, где «Колорадо Эвеланш» с Валерием Ничушкиным гостили у местных «Кингз», для которых этот сезон станет годом прощания с Анже Копитаром: легенда «Лос-Анджелеса», выигравший с клубом два Кубка Стэнли, накануне объявил, что по окончании сезона завершит карьеру. Ожидалось, что игра также ознаменуется дебютом экс-форварда СКА Захара Бардакова в НХЛ, но главный тренер «лавин» оставил россиянина в запасе и не заявил на матч.
Первый отрезок встречи команды посвятили активной борьбе за нейтральную зону, но во втором периоде «Колорадо» полностью завладел инициативой и преобразил преимущество в голы: по разу отличились Мартин Нечас, Сэм Малински и Арттури Лехконен. В двух из трех голах непосредственное участие принял Натан Маккиннон, отметившийся результативными передачами. Его пас на Нечаса в дебюте второго периода стал не просто голевым, но и историческим. Так, звездный канадец набрал 1016-й (а затем и 1017-й) результативный балл в карьере за «Колорадо» в чемпионатах НХЛ и установил новый бомбардирский рекорд клуба (с момента переезда франшизы в Денвер в 1995 году), превзойдя Джо Сакика.
В третьем периоде «Эвеланш» неожиданно столкнулись с проблемой несоблюдения игровой дисциплины и допустили ряд необязательных удалений. За одно из них «Кингз» все-таки наказали гостей, но к тому моменту ворота «Лос-Анджелеса» еще раз поразил Нечас, лишивший соперника шансов на успех, — 4:1.
Автор: Андрей Сенченко
00:59
Харрисон Бруники
07:33
Адам Фокс
19:28
Джастин Бразо
(Евгений Малкин)
38:55
Крис Летанг
57:48
Джастин Бразо
(Евгений Малкин, Энтони Манта)
58:08
Блэйк Лизотт
(Райан Ши, Коннор Девар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит