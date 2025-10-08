Малкин вошел в историю, Панарин провалился: как стартовал сезон НХЛ

Во-вторых, «Питтсбург» переписал историю НХЛ, войдя в сезон с трио ветеранов Евгением Малкиным, Сидни Кросби и Крисом Летангом. Эти легенды «Пингвинз» всю свою карьеру в лиге играют за один клуб, и новый сезон стал уже 20-м подряд, как все трое борются бок о бок. Не только за всю историю лиги, но и во всех главных североамериканских профессиональных лигах не было еще ни одного подобного союза, как у Малкина, Кросби и Летанга. Возможно, нынешний сезон станет для их объединения последним: контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом» подходит к концу, и пока клуб не торопится продлевать сотрудничество с прославленным и легендарным российским нападающим.