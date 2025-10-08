Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
09.10
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.57
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Овечкин рассказал о своей готовности к новому сезону НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» заявил, что в 40 лет он по-прежнему полон энтузиазма и собирается достичь отметки 900 заброшенных шайб в карьере в НХЛ.

Источник: РБК Спорт

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед стартом нового сезона НХЛ заявил, что с каждым годом ему становится все тяжелее, но он все еще полон энтузиазма.

«Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь тебе 40 лет и твое тело может чувствовать себя не так хорошо. Но, слава богу, я чувствую себя неплохо и готов к новому сезону. Я в предвкушении, я все еще люблю игру, и, самое главное, я все еще получаю удовольствие», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов и 1491 матч.

«Думаю, 1500 игр — это важно, но 900 шайб еще никто не забрасывал. Так что это будет очень интересно, это будет большая цифра», — добавил Овечкин.

«Вашингтон» в ночь на 9 октября в первом матче нового сезона примет «Бостон Брюинз».

Хоккей. НХЛ
09.10
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.66
П2
3.55
