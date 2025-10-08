«Настоящее дело начинается». Овечкин: последний (или все же нет) сезон, цели и успех «Вашингтона»

«Я хочу, чтобы у него была возможность провести этот сезон так, как он желает. Если он захочет поговорить, мы сделаем это. Если нет, мы решим это позже», — сказал Патрик в середине сентября перед 40-летием Овечкина. Менеджер также заметил: «Я в предвкушении 900 [голов]. Я уже в той точке, когда каждый раз смотрю его игру и просто восхищаюсь этим. Ему 40 лет. Для нас это не будет длиться вечно. Быть свидетелем такого каждый вечер — это настоящее удовольствие».