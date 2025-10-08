«Настоящее дело начинается». Овечкин: последний (или все же нет) сезон, цели и успех «Вашингтона»

«Это не будет длиться вечно»
Александр Овечкин проведет 21-й сезон в Северной Америке. 40-летний обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории НХЛ способен установить и переписать еще несколько значимых достижений. За 20 лет в лиге форвард забил 897 голов, сделал 726 передач и набрал 1623 очка в 1491 матче регулярного чемпионата, в плей-офф — 147 (77+70) в 161 игре.
«Вашингтон» с Овечкиным удивил многих за два года работы с командой главного тренера Спенсера Карбери. «Кэпиталз» после сложного сезона с попаданием в плей-офф в последний момент провели почти идеальный регулярный чемпионат: лидировали в Восточной конференции и помогли капитану завершить великую погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Карбери не видит никакого изменения в отношении Александра к делу и отмечает прежнюю страсть — забивать и побеждать.
— Думаю, Алекс был обычным человеком в эти два года моей работы. С точки зрения подготовки и встреч его аура, энергия и энтузиазм каждое утро оставались практически такими же, даже после того, как он побил рекорд. Он уже смотрит на 900 [голов] с таким видом: «Надеюсь, это произойдет завтра вечером», — сказал Карбери о стартовом матче.
Тренер ранее заметил: «Ставлю на то, что первый гол в сезоне он отпразднует точно так же, как делал всю карьеру. Он любит эту игру, обожает выходить на каток и быть рядом с партнерами по команде, стремится биться за победу. Он любит забивать. Так что не думаю, что это вдруг изменится после того, как он прошел Уэйна и стал рекордсменом всех времен по голам».
Овечкин вступает в последний год действия своего контракта. Генменеджер «Кэпиталз» Крис Патрик оставляет открытым вопрос и готов ждать любого решения капитана. Россиянин публично избегает обсуждения своего «последнего танца» в столице США и обещания вернуться в Москву на прощальный год в родном «Динамо».
«Я хочу, чтобы у него была возможность провести этот сезон так, как он желает. Если он захочет поговорить, мы сделаем это. Если нет, мы решим это позже», — сказал Патрик в середине сентября перед 40-летием Овечкина. Менеджер также заметил: «Я в предвкушении 900 [голов]. Я уже в той точке, когда каждый раз смотрю его игру и просто восхищаюсь этим. Ему 40 лет. Для нас это не будет длиться вечно. Быть свидетелем такого каждый вечер — это настоящее удовольствие».
«Вашингтон» откроет регулярный чемпионат домашним матчем с «Бостоном» в ночь на 9 октября по московскому времени. Александр перед этой игрой пообщался с североамериканской прессой и снова не избежал вопросов о (возможно) заключительном сезоне в НХЛ.
«Посмотрим, как пойдет этот год»
О своих эмоциях перед стартом сезона:
— Это захватывающе. Очевидно, ты напряженно работаешь все лето, чтобы подготовиться к этому моменту. Конечно, это будет важный, волнительный вечер для нас. Лично я не могу дождаться, когда все начнется. Тренировочный лагерь — это хорошо, предсезонные игры — тоже, но настоящее дело начинается завтра.
О том, как будет решать, станет ли этот сезон последним:
— (Улыбается.) Я не знаю, просто иду день за днем, знаете ли. Ты должен получать удовольствие, быть довольным собой, стараться делать все возможное.
О том, будет ли чем-то выделяться стартовый матч этого сезона:
— Не совсем. Но снова: это будет нервный вечер. Пара матчей на старте всегда дается тяжело, потому что все отличается — другие скорости, внимание, публика более вовлечена.
О том, обозначил ли он какое-то время для извещения Криса Патрика о своем решении, чтобы у генменеджера «Кэпиталз» была возможность начать планирование на следующий сезон:
— (Улыбается.) Я не знаю. Вам стоит спросить у него, а не у меня. Как говорю, в это время года ты должен быть готовым эмоционально, физически [к старту сезона]. Посмотрим, как пойдет весь год.
«Хочется добиться успеха в плей-офф»
О своем самочувствии (с учетом пропуска недели в начале тренировочного лагеря после небольшого повреждения):
— Чувствую себя в порядке. Очевидно, та пропущенная неделя вроде как немного беспокоила меня, но в целом нужна пара игр, чтобы найти ритм, поймать момент. Уверен, все на одной волне, каждый в лиге понимает, нужно ли дополнительно поработать после игры или стоит взять паузу.
О почти полностью сохраненном составе в отличие от старта прошлого сезона с большим числом новых хоккеистов:
— Да, это великолепно. Понятно, мы потеряли пару игроков, но это бизнес, мы ничего не можем с этим поделать. Да, что есть, то есть.
О том, чувствует ли команда большее давление после успеха прошлого сезона:
— Нет. Как говорил, не думаю, что это давит на нас. Конечно, постараемся повторить прошлогодний успех. Но если говорить об успехе в плей-офф, то его у нас не было. Регулярный чемпионат — да. Но в целом, как хоккеист, ты хочешь быть успешным в плей-офф, а не в регулярке.
О том, чего больше всего ждет в день стартового матча:
— Возможно, раскатки. Надеюсь, мои дети [Сергей и Илья] выйдут на раскатку. Так что вот так. (Улыбается.).
О том, есть ли стремление доказать неслучайность прошлогоднего превращения «Вашингтона» из аутсайдера в лучшую команду Восточной конференции, поскольку многие эксперты снова прогнозируют «Кэпиталз» борьбу за место в плей-офф:
— Если честно, ребята, я стараюсь не слушать, что говорят различные медийные люди или болельщики. Очевидно, у нас имеется свое собственное мнение, у нас есть представление о том, что мы можем сделать и на что способны. Так что просто будем делать свои вещи.
Пару дней назад «Вашингтон» напомнил всем о 20-летии со дня первого матча Овечкина в НХЛ: 5 октября 2005 года россиянин ворвался в лигу и оформил дубль против «Коламбуса» в Вашингтоне. В 20 стартовых играх всех сезонов Александр набрал 31 очко (19 голов, 12 передач). Наиболее результативно на своем льду форвард начинал две регулярки — забил четыре гола «Монреалю» в 2017-м, оформил дубль и две передачи с «Рейнджерс» в 2021-м. Но даже если Великая Восьмерка не отмечается заброшенной шайбой в матче открытия, сезон может быть очень успешным.
Автор: Артем Агапов