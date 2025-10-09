Овечкин сделал подарок тяжелобольной девочке

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с четырехлетней девочкой Санни, борющейся с раком, и вручил ей подарок в преддверии стартового матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщается на странице клуба в социальной сети X.
Овечкин вручил девочке пакет с подарками с эмблемой столичного клуба. Также хоккеист сделал совместное фото с ней и ее семьей.
«Мы очень рады принять четырехлетнюю Санни из Мэриленда, которая мужественно борется с лейкемией», — сообщается в описании под видеороликом.
Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 8 октября. 9 октября в 02:30 мск «Вашингтон» уступил «Бостону» со счетом 1:3.
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит