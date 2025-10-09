Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.63
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.84
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.31
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Овечкин сделал подарок тяжелобольной девочке

Овечкин вручил подарок четырехлетней девочке, борющейся с раком.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с четырехлетней девочкой Санни, борющейся с раком, и вручил ей подарок в преддверии стартового матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщается на странице клуба в социальной сети X.

Овечкин вручил девочке пакет с подарками с эмблемой столичного клуба. Также хоккеист сделал совместное фото с ней и ее семьей.

«Мы очень рады принять четырехлетнюю Санни из Мэриленда, которая мужественно борется с лейкемией», — сообщается в описании под видеороликом.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 8 октября. 9 октября в 02:30 мск «Вашингтон» уступил «Бостону» со счетом 1:3.

Вашингтон
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
1-й период
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
2-й период
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
3-й период
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
Статистика
Вашингтон
Бостон
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше