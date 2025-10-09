Овечкин установил рекорд, но проиграл. Неудачный старт для русского героя

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги, который стал уже 21-м в карьере Александра Овечкина. Лучший снайпер в истории чемпионатов лиги официально стал главным долгожителем среди всех россиян в НХЛ.
В погоне за новыми рекордами
Стартовавший сезон НХЛ открывает абсолютно новую главу в более чем столетней истории лиги. После того, как Александр Овечкин сокрушил когда-то казавшийся вечным снайперский рекорд Уэйна Гретцки, в сильнейшей лиге мира все стало совсем по-другому: новый рекордсмен, новый герой, новый король. Это непросто осознать, держа в голове мысль о том, что новый сезон может стать последним в карьере русского героя в НХЛ. Срок его контракта с «Вашингтоном» подходит к концу, и на данный момент нет никаких новостей о дальнейшей судьбе сотрудничества Овечкина с «Кэпиталз». Но одно известно точно — Александру Михайловичу будет непросто прощаться с этим местом, где по прошествии более чем 20 лет он все еще чувствует большую любовь к игре и заряжает всех вокруг своей мощной энергетикой.
«Я все еще люблю приходить сюда каждый день, общаться с ребятами, тренерами, персоналом. Просто наслаждаюсь всем. Я просто хочу насладиться сезоном. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, становится тяжелее — тебе 40, тело уже не то. Но я чувствую себя хорошо, готов к сезону и все так же люблю игру. Главное — получать удовольствие. Я помню, как сам пришел в “Кэпиталз”, и старшие помогали мне. Теперь моя очередь помогать молодым и показывать пример. В этом году все будет по-другому. Прошлый сезон был отличным, молодые получили опыт плей-офф. Главное — здоровье и немного удачи. Тогда все будет хорошо», — высказался Овечкин накануне первого матча в новом сезоне.
Этот розыгрыш НХЛ должен стать особенным еще и по той причине, что Александр Михайлович — вне зависимости от того, попрощается он с Северной Америкой или же подпишет новый контракт с «Вашингтоном», — находится на пороге новых исторических и мощных достижений. Одно из них он уже оформил, став рекордсменом среди российских игроков по числу проведенных сезонов в НХЛ (21). Помимо этого в новом розыгрыше 40-летний российский нападающий может:
- стать первым в истории НХЛ игроком, покорившим отметку в 900 голов в чемпионатах лиги. К старту сезона Овечкин подошел с 897 шайбами в своем активе;
- первым из россиян достичь отметки в 1500 сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ;
- войти в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Лидеру «Кэпиталз» перед стартом сезона оставалось набрать 19 очков, чтобы обойти Джо Сакика (1641 балл) и занять чистое десятое место в рейтинге;
- установить абсолютный снайперский рекорд в истории НХЛ с учетом игр в плей-офф. Овечкину осталось забросить 43 шайбы, чтобы опередить Гретцки (1016);
- стать вторым в истории НХЛ игроком с 40 и более голами в «регулярке» среди хоккеистов в возрасте 40 лет и старше. До сих пор это достижение покорилось только Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69);
- стать единоличным рекордсменом в истории НХЛ по числу регулярных сезонов с 50 голами и более. Пока он делит лидерство с Гретцки и Майком Босси по этому показателю (по 9 сезонов).
Для самого Овечкина все это — лишь дополнительный стимул. Даже повидав за свою карьеру абсолютно все, Александр Михайлович испытывает к хоккею искреннюю детскую любовь и задор.
«Полторы тысячи матчей — это важно, но 900 голов — это особенная цифра. Такого еще не было», — сказал Овечкин.
— Его настрой совершенно не изменился. Он все тот же Алекс, которого я вижу на протяжении тех двух лет, что работаю здесь. Его аура, энергия, энтузиазм такие же. Даже после того, как он побил рекорд. Он уже смотрит на отметку в 900 голов с настроем: «Надеюсь, это случится завтра», — добавил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Неудачное начало
Первым соперником «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ стал «Бостон Брюинз». С этой командой «Кэпиталз» в рамках предсезонной подготовки провели два контрольных матча (5:2, 1:3), Овечкин принял участие в одной игре и результативными действиями не отметился. Если же говорить о личной истории противостояния российского снайпера с «мишками», то в предыдущих 69 матчах против «Брюинз» в чемпионатах НХЛ Александр Михайлович забросил 30 шайб и набрал 61 балл. У Ови с «Бостоном» особые отношения, и это всем известно.
На игру с «Брюинз» Овечкин вышел в тройке с Диланом Строумом и Алексеем Протасом и выступил в качестве номинального правого нападающего. Их сочетание в прошлом сезоне изрядно пошумело и было одним из самых эффективных в первой половине чемпионата. Однако в стартовом матче нового розыгрыша «регулярки» НХЛ их связка былого успеха не добилась — за исключением пары моментов первое звено «Вашингтона» не создало необходимой угрозы у ворот «Бостона». Подвела «столичных» и игра в большинстве: в первых двух периодах подопечные Карбери имели пять попыток реализовать «лишнего» и некоторое время даже играли в формате «5 на 3», но ни одну из этих попыток не использовали.
«Брюинз» же, напротив, действовали предельно эффективно. К чужим воротам «мишки» подбирались не очень часто, но делали это опасно. Именно «Бостон» и открыл счет, когда главный снайпер команды Давид Пастрняк «прошил» Логана Томпсона броском с дальней дистанции. Проблемы в атаке побудили Карбери поменять сочетания, и в первую тройку вместо Протаса был переведен Коннор Макмайкл. В некоторой степени это помогло: Протас, оказавшийся в звено Пьера-Люка Дюбуа и Тома Уилсона, записал себе в актив результативную передачу в эпизоде с голом Уилсона. Но эта попытка «Вашингтона» выкрасть победу оказалась тщетной — «Бостон» благодаря голу Элиаса Линдхольма в большинстве после изящного паса Пастрняка моментально вернул себе преимущество в счете и защитил его, а в самой концовке матча закрепил точным броском Моргана Гикки по пустым воротам.
Александр Овечкин при всех попытках усложнить Джереми Свейману жизнь так и не добился желаемого и результативными действиями не отметился — ни голов, ни передач. Всего же за 18 с лишним минут, сыгранных на площадке, 40-летний россиянин формально применил два силовых приема и нанес девять бросков в сторону ворот: из них три пришлись в створ, пять были заблокированы, и еще один раз шайба после выстрела Ови пролетела мимо.
Впереди Овечкина и «Вашингтон» ожидает поездка в Нью-Йорк на встречу с «Айлендерс» и «Рейнджерс». Сезон только начался, а у «Кэпиталз» сходу пройдет гостевой бэк-ту-бэк. «Бостон» же готовится к трехматчевой домашней серии.
Автор: Андрей Сенченко
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит