Овечкин установил рекорд, но проиграл. Неудачный старт для русского героя

«Я все еще люблю приходить сюда каждый день, общаться с ребятами, тренерами, персоналом. Просто наслаждаюсь всем. Я просто хочу насладиться сезоном. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, становится тяжелее — тебе 40, тело уже не то. Но я чувствую себя хорошо, готов к сезону и все так же люблю игру. Главное — получать удовольствие. Я помню, как сам пришел в “Кэпиталз”, и старшие помогали мне. Теперь моя очередь помогать молодым и показывать пример. В этом году все будет по-другому. Прошлый сезон был отличным, молодые получили опыт плей-офф. Главное — здоровье и немного удачи. Тогда все будет хорошо», — высказался Овечкин накануне первого матча в новом сезоне.