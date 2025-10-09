Первый русский хет-трик сезона НХЛ. Новая звезда «Вегаса» готов подписать контракт жизни

Не вижу причин, почему «Вегас» будет затягивать переговоры и экономить на новом контракте россиянина. Потолок зарплат растет, а «Голден Найтс» уже закрыли сделки по главным звездам — Айкелу и Марнеру. Пора сосредоточиться на общении с Дорофеевым. Его контракт значительно вырастет. И чем дальше клуб будет откладывать переговоры, тем больше аргументов получит Павел и его агент — если, конечно, нападающий продолжит разрывать лигу, как в первом матче сезона. Шутка ли: сейчас Дорофеев идет на график 246 шайб за регулярку.