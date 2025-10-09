Ричмонд
Первый русский хет-трик сезона НХЛ. Новая звезда «Вегаса» готов подписать контракт жизни

Павел Дорофеев забросил три шайбы в матче с «Лос-Анджелесом».

Источник: AP 2024

В день стартового матча регулярки «Вегас» выдал мощный инфоповод: контракт с клубом продлил Джек Айкел. Американец подписал восьмилетнее соглашение с кэпхитом 13,5 млн долларов. В любом другом случае именно главная звезда «Голден Найтс» стал бы самым востребованным игроком у прессы после матча с «Лос-Анджелесом». Все изменила голевая феерия его партнера Павла Дорофеева. Российский форвард отметился хет-триком и перевернул неудачно складывающуюся игру с «Кингз».

Дорофеев — один из самых недооцененных россиян в НХЛ. За океаном уроженец Нижнего Тагила выступает уже шестой сезон (и пятый полноценный), а в основе «Вегаса» закрепился в регулярке-2023/24. От года к году растут его показатели. В прошлом сезоне Павел набрал рекордные 52 (35+17) очка, став пятым бомбардиром и лучшим снайпером команды. Голевое чутье Дорофеева отмечали с детской школы. Воспитанник «Металлурга» выделялся роскошным броском, который в Северной Америке раскрыли еще сильнее. Всю мощь кистевого Павла сегодня прочувствовал вратарь «Лос-Анджелеса» Антон Форсберг.

Второй и третий голы пришли к Дорофееву в большинстве. Оба раза ему ассистировали Айкел и Стоун. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди при розыгрыше лишнего переводит Павла в ведущую спецбригаду, полагаясь на его бросок. Россиянин не подводит. Всем известно, где на льду находятся офисы Овечкина и Гретцки, а в «Голден Найтс» пора открывать офис Дорофеева. Два гола «Лос-Анджелесу» форвард отгрузил примерно с одной позиции, притаившись на границе круга вбрасываний.

Хет-трик Дорофеева помог догнать «Кингз», а в третьем периоде за дело взялся Барбашев: сначала ассистировал Айкелу, затем отметился голом после роскошной комбинации. Джек и Иван могут не беспокоиться за свое будущее в организации: они подписали длинные контракты. А вот соглашение Дорофеева истекает после нынешнего сезона.

У россиянина скромный кэпхит — 1,835 млн. Свои деньги он переиграл еще в прошлой регулярке, а сейчас продолжает показывать, что не зря в него поверили на драфте-2019. Павел — самый успешный проспект «Вегаса» за короткую историю новой франшизы. Из игрока, который не проходил в состав «Трактора», в системе «Рыцарей» он вырос в топ-снайпера НХЛ.

Источник: AP 2024

Не вижу причин, почему «Вегас» будет затягивать переговоры и экономить на новом контракте россиянина. Потолок зарплат растет, а «Голден Найтс» уже закрыли сделки по главным звездам — Айкелу и Марнеру. Пора сосредоточиться на общении с Дорофеевым. Его контракт значительно вырастет. И чем дальше клуб будет откладывать переговоры, тем больше аргументов получит Павел и его агент — если, конечно, нападающий продолжит разрывать лигу, как в первом матче сезона. Шутка ли: сейчас Дорофеев идет на график 246 шайб за регулярку.

Автор: Михаил Скрыль

Вегас
5:6
0:2, 3:1, 2:2, 0:0
Б
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18393 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джим Хиллер
Вратари
Адин Хилл
(00:00-65:00)
Антон Форсберг
(00:00-65:00)
1-й период
04:19
Вильям Карлссон
04:41
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Анже Копитар)
09:39
Колтон Сиссонс
09:39
Куинтон Байфилд
11:57
Куинтон Байфилд
14:21
Дрю Даути
2-й период
22:10
Павел Дорофеев
33:41
Джефф Малотт
(Джоэль Армиа, Александр Тюркотт)
34:20
Кэдан Корчак
34:20
Александр Тюркотт
37:32
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
38:07
Алекс Лафферье
39:14
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
3-й период
45:06
Джек Айкел
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
48:43
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
50:15
Джоэль Эдмундсон
51:39
Тревор Мур
(Филлип Дано, Дрю Даути)
54:00
Бренд Кларк
(Куинтон Байфилд, Андрей Кузьменко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тревор Мур
(Лос-Анджелес)
Статистика
Вегас
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
13
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит