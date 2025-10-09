Ричмонд
Тренер «Вашингтона»: Овечкин не очень хорошо работал с шайбой

Тренер «Вашингтона» Карбери: хоккеист Овечкин не очень хорошо работал с шайбой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин не набрал форму к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на четверг хоккеисты «Вашингтона» дома проиграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин провел на льду чуть более 18 минут и не отметился результативными действиями. Россиянин пропустил большую часть предсезонных матчей из-за травмы нижней части тела.

«Он не очень хорошо работал с шайбой. У него было несколько хороших моментов, несколько хороших бросков, но были и ситуации, в которых ты знаешь, что он мог сделать больше. Но на это уйдет некоторое время, и он вернет форму», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

«Бывают моменты, когда я должен помочь ему. Сейчас для него важно не количество, а качество. Моя работа — обеспечить ему это качество, поэтому я должен следить за тем, чтобы его игровое время было на нужном уровне, и мы использовали его на тех позициях, где он может применять свои сильные стороны и то, что он по-прежнему делает на элитном уровне на данном этапе карьеры», — добавил специалист.

Овечкину 40 лет. Россиянин начал свой 21-й сезон в НХЛ, который является последним по его текущему контакту с «Вашингтоном».

Вашингтон
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
9.10.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
1-й период
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
2-й период
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
3-й период
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
Статистика
Вашингтон
Бостон
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
