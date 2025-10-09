Тренер «Вашингтона»: Овечкин не очень хорошо работал с шайбой

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин не набрал форму к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на четверг хоккеисты «Вашингтона» дома проиграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин провел на льду чуть более 18 минут и не отметился результативными действиями. Россиянин пропустил большую часть предсезонных матчей из-за травмы нижней части тела.
«Он не очень хорошо работал с шайбой. У него было несколько хороших моментов, несколько хороших бросков, но были и ситуации, в которых ты знаешь, что он мог сделать больше. Но на это уйдет некоторое время, и он вернет форму», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.
«Бывают моменты, когда я должен помочь ему. Сейчас для него важно не количество, а качество. Моя работа — обеспечить ему это качество, поэтому я должен следить за тем, чтобы его игровое время было на нужном уровне, и мы использовали его на тех позициях, где он может применять свои сильные стороны и то, что он по-прежнему делает на элитном уровне на данном этапе карьеры», — добавил специалист.
Овечкину 40 лет. Россиянин начал свой 21-й сезон в НХЛ, который является последним по его текущему контакту с «Вашингтоном».
Спенсер Карбери
Марко Штурм
Логан Томпсон
(00:00-58:14)
Джереми Суэймен
Логан Томпсон
(59:02-59:15)
01:51
Давид Пастрняк
06:46
Тревор ван Римсдайк
13:06
Шон Керали
19:13
Хенри Йокихарью
20:19
Чарли Макэвой
32:07
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Морган Гики)
32:42
Марк Кастелич
47:03
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
47:18
Джон Карлсон
47:41
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит