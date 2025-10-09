Овечкин забыл про обещание Гретцки подарить ему машину за 900 голов: «Я слишком старый»

Ранее Гретцки пообещал купить россиянину машину, если он сможет забить 900 голов. Сезон-2025/26 Овечкин насчет с 897 голами на своем счету.
— Кажется, Гретцки обещал тебе машину за 900 голов. Я знаю, что ты любишь автомобили. Как тебе эта идея?
— Если честно, я не помню такого. Я уже слишком старый для такого, — сказал Овечкин в беседе с журналистом Тариком Эль-Баширом.
Сам Гретцки также признался, что забыл о своем обещании.
«Вот это новость! Он забрал мой рекорд и теперь хочет забрать мои деньги?» — произнес Гретцки в эфире TNT.
В соцсетях подтвердили слова Эль-Башира — Гретцки вызвался приобрести Овечкину автомобиль в ходе церемонии 6 апреля по случаю рекорда по голам в НХЛ за карьеру.