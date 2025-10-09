Ричмонд
Овечкин забыл про обещание Гретцки подарить ему машину за 900 голов: «Я слишком старый»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос насчет своей договоренности с легендой хоккея Уэйном Гретцки.

Источник: Getty Images

Ранее Гретцки пообещал купить россиянину машину, если он сможет забить 900 голов. Сезон-2025/26 Овечкин насчет с 897 голами на своем счету.

— Кажется, Гретцки обещал тебе машину за 900 голов. Я знаю, что ты любишь автомобили. Как тебе эта идея?

— Если честно, я не помню такого. Я уже слишком старый для такого, — сказал Овечкин в беседе с журналистом Тариком Эль-Баширом.

Сам Гретцки также признался, что забыл о своем обещании.

«Вот это новость! Он забрал мой рекорд и теперь хочет забрать мои деньги?» — произнес Гретцки в эфире TNT.

В соцсетях подтвердили слова Эль-Башира — Гретцки вызвался приобрести Овечкину автомобиль в ходе церемонии 6 апреля по случаю рекорда по голам в НХЛ за карьеру.

