Шатаут Шестеркина и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Алексис Лафренье (12-я минута), Карсон Суси (55), Джей Ти Миллер (58) и Адам Фокс (58).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Защитник клуба из Нью-Йорка Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот.
Признанный первой звездой встречи голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил все 37 бросков и оформил свой первый шатаут в сезоне-2025/26. Для Шестеркина этот матч стал 22-м в карьере в чемпионатах НХЛ, сыгранным «на ноль». По этому показателю россиянин обошел Лорна Шабо и занял восьмое место в истории «Рейнджерс».
Линди Рафф
Майк Салливан
Алекс Лайон
(00:00-57:16)
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(c 57:25)
07:14
Мэйсон Гиртсен
11:43
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
20:28
Уилл Куилль
26:22
Урхо Вааканайнен
34:28
Джейсон Зукер
34:28
Брэйден Шнайдер
37:58
Уильям Борген
40:04
Тэйдж Томпсон
46:54
Уилл Куилль
49:24
Джастин Дэнфорт
54:46
Карсон Соуси
(Уильям Борген, Джей Ти Миллер)
57:11
Джей Ти Миллер
(Брэйден Шнайдер, Алексис Лафренье)
57:25
Адам Фокс
(Сэм Кэррик)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит