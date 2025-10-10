Шатаут Шестеркина и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Признанный первой звездой встречи голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил все 37 бросков и оформил свой первый шатаут в сезоне-2025/26. Для Шестеркина этот матч стал 22-м в карьере в чемпионатах НХЛ, сыгранным «на ноль». По этому показателю россиянин обошел Лорна Шабо и занял восьмое место в истории «Рейнджерс».